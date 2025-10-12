Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri C Grubu 9. hafta maçında Lesoto ile Nijerya karşı karşıya geldi.

NİJERYA GALİP GELDİ

Peter Mokaba Stadı’nda oynanan mücadelede Nijerya deplasmanda rakibini 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

VICTOR OSIMHEN'DEN ASİST

Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Troost-Ekong (P) ve 80. dakikada Akor Adams attı. Ev sahibinin tek golü ise 83. dakikada Kalake’den geldi. Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de maçta asist yaptı.

Osimhen korkuttu

ACİL İNİŞ YAPTILAR

Karşılaşmanın ardından Nijerya'ya dönmek üzere yola çıkan kafile uçakta neye uğradığını şaşırdı. Osimhen ve beraberindekiler uçakta oluşan çatlak nedeniyle Angola'ya acil iniş yaptı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: