Galatasaray'a kriz sonrası müjdeli haber
Sakatlığı nedeniyle milli takıma katılamayan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu. Oyuncunun Başakşehir maçına yetişeceği kaydedildi.

Milli ara nedeniyle 4 gün izin yapan Galatasaray’da futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bir araya geldi.

ISMAIL JAKOBS VE KAAN AYHAN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Başakşehir maçı hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda, Wilfried Singo’nun tedavisi devam etti. Hafif sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

Sabah’ın haberine göre; sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı’na gitmeyen Ismail Jakobs’tan sarı-kırmızılılara güzel haber geldi.

Ismail Jakobs'tan güzel haber

BAŞAKŞEHİR MAÇINA YETİŞECEK

Oyuncunun milli ara dönüşü oynanacak olan Başakşehir maçına yetişeceği ve şans verilmesi halinde forma giyeceği kaydedildi.

FEDERASYON İLE KRİZ ÇIKMIŞTI

Ismail Jakobs'un milli takıma gitmemesi ortalığı karıştırmış ve Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'a uyarı yazısı yollamıştı.

10 MAÇTA 421 DAKİKA BOYUNCA SAHADA KADLI

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 10 maça çıkan Ismail Jakobs, 421 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, gol ya da asist kaydedemedi.

Kaynak:Sabah

