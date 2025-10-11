Okan Buruk'a Premier Lig ekibinden teklif

Okan Buruk'a Premier Lig ekibinden teklif
Okan Buruk'a dair konuşan Yağız Sabuncuoğlu, bir Premier Lig ekibinin deneyimli teknik adamla ilgilendiğini söyledi.

Süper Lig’de milli ara devam ederken Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk’un maaşına zam yaptı. Buruk’un maaşı yapılan kur düzenlemesiyle birlikte 120 milyon TL’den 190 milyon TL civarlarına yükseldi.

“BİR PREMIER LİG TAKIMI İSTİYOR”

Okan Buruk’a yapılan zamma dair konuşan Yağız Sabuncuoğlu, deneyimli teknik adama, Premier Lig’den teklif olduğunu belirtti. Yağız Sabuncuoğlu açıklamasında "Okan Buruk'un maaşı 120 milyon TL'den 190 milyon TL seviyesine yükseltildi. Sezon sonunda hocanın kontratı bitiyor. Önümüzdeki haftalarda sözleşme uzatma görüşmeleri başlar. Kendisini bir Premier Lig takımı istiyor ama önceliği Galatasaray'da kalmak” dedi.

Yağız Sabuncuoğlu'ndan Okan Buruk iddiası

“SINGO’YU İZLEYECEKLER”

İki Premier Lig ekibinin de Wilfried Singo ile ilgilendiğini aktaran Yağız Sabuncuoğlu, "2 Premier Lig kulübü Singo'yu izleyecekler. Kısa vadede de stattan takip edecekler. Bu malumun ilanı. Zaten Monaco kariyerinde de izleniyordu” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
