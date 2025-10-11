Galatasaray 120 yaşında! Dursun Özbek müjdeyi verdi

Galatasaray Kulübünün 120. kuruluş yılı kutlamalarına başkan Dursun Özbek'in açıklamaları damgasını vurdu.

Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma ile başlayan kutlamalar Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde devam etti.

Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan törende konuşan başkan Özbek, Galatasaray'ın artık finansal bağımsızlığını kazandığı müjdesini verdi. Özbek şunları söyledi:

"Burada 120 yıllık bir çınarın gölgesinde, bir okulun duvarlarından filizlenip, bir ulusun gururuna dönüşen Galatasaray Kulübünün doğum gününü kutlamak için bir aradayız. Sadece bir yıl dönümünü değil, bir dönüm noktasını da kutluyoruz. Futbolda kazandığımız 25. şampiyonlukla 5. yıldızı formamıza taşıdık. Bu sadece bir sportif başarı değil, 120 yıllık bir istikrarın, çalışkanlığın ve inancın simgesidir. Galatasaray Kulübü, sadece futboldan ibaret değildir. Basketbol, voleybol, yüzme, kürek, yelken, sutopu ve daha birçok branşta onlarca kupa kazanan Galatasaray, Türk sporunun her alanında öncü olmayı sürdürmüştür.

Finansal bağımsızlığı kazandığımızı gururla söylüyoruz. Göreve geldiğimizden beri sürekli söylediğimiz bir şey vardı. Galatasaray, kimseye muhtaç olmadan kendi gücüyle ayakta durmalıdır. Bu hedefe ulaştık. Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmadan çıkarak, mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmuştur. Galatasaray, sermayesi en yüksek olan spor kulübüdür. Dün Mardin'in Nusaybin ilçesindeydik. Orada binlerce çocuğun gözündeki Galatasaray sevgisini ve umut ışığını gördük. Bu ülkenin her köşesinde bir Galatasaray hikayesi var. Bu hikayeleri büyütmek, çocukların kalbine dokunmak ve Galatasaray'ı bir umut markası haline getirmek için çalışıyoruz."

"ARTIK ÖRNEK OLMA HEDEFİNDEYİZ

Özbek, 120 yıl önce bir grup gencin Galatasaray Lisesi'nde büyük hayaller kurduğunu belirterek şöyle devam etti:

"O gençlerin hayali Türk olmayan takımları yenmekti. Biz, bu hayalleri çoktan aştık. Artık örnek olma hedefindeyiz. Galatasaray'ı kuranlara, yaşatanlara, emek verenlere, sahada ter döken sporculara ve taraftarlara şükranlarımı sunuyorum.

Galatasaray Lisesi'nin bir anı defteri var. Bu defter çok kıymetli. Bu defteri Mustafa Kemal Atatürk imzaladı. Büyük devlet başkanları da mektebimizi ziyaret ettiğinde bu defteri imzalıyor. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu ve camianın, verdiğim hizmetlerden dolayı bana yazdığı bir mektup vardı. Mektubun bir örneğini bana verdiler. Çok duygusal bir an yaşadım. İnsanın hayatında önemli günler var. Benim için bugün, o önemli günlerden bir tanesi. Bu anı defterine bana hitaben bir şeyler yazılması beni memnun etti. İyiki bu mektepten mezun oldum."

Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı da yapıldı.

Etkinlikler, branşlara göre kazanılan kupaların tek tek tanıtılması ve müze yetkililerine teslim edilmesiyle tamamlandı.