TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı Kırmızılı kulübün kadın basketbol takımı için düzenlenen sponsorluk imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek, Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz’ın sözleşme durumlarına değinirken, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe ile ilgili iddiaları üzerine de TFF'nin harekete geçtiğini söyledi.

ICARDI'NIN DURUMU NE OLACAK?

Basın toplantısında yöneltilen "Barış Alper ve Icardi’nin sözleşmeleriyle ilgili yeni iddialar var" sorusuna Özbek şu yanıtı verdi:

Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu.

Yeni sözleşmesiyle devam edecek. Icardi’nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu.

Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim.

Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır.

HACIOSMANOĞLU İLE KONUŞTUKLARINI AÇIKLADI

Dursun Özbek’e yöneltilen bir diğer soru ise Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe ile iki ayrı sözleşme yaptığı ve esas ücretinin kulüp dışından karşılandığı yönündeki iddialardı. Özbek, bu konuda sert ve kapsamlı bir değerlendirmede bulundu:

"FENERBAHÇELİ YÖNETİNİ AÇIKLADI! ALENİYET KAZANDI"

Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Ne yaptıklarını kulüp olarak, nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladılar zaten. Burada TFF Başkanımız Sayın Hacıosmanoğlu'nun sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledi.



Bunun da takipçisi olacağını defalarca ifade etti. Geçen TV konuşmasında da buna benzer açıklamalarda bulundu. Konu sadece Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil, FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Canlı örnekleri var. UEFA, Fransa ve İngiltere'deki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri hatırlarsak benzer olaylardan kaynaklandı.

"TFF KONUYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI"

Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları, tek tip sözleşmeyle ilgili konuştuklarını dikkate alırsak konu üzerine ciddiyetle eğilecektir. Konuyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. İzleyeceğiz. Konu sadece a takımı, b takımı, c takımı işi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içinde tüm kulüpler; şampiyonluk yarışması, kümede kalma yarışması, harcama limitleri.

Tüm bunlara etki ediyor. Onun için TFF'nin konuyla ilgilendiğini, ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir veya iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve değerlendirmek lazım.