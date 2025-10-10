Galatasaray'da gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan Dursun Özbek şimdiden çalışmalara başladı.

Sarı Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk için dev bir sözleşme ve transfer hamlesi gündemde. Başkan Dursun Özbek'in yeniden seçilmesi halinde, kulüpte taşlar yerinden oynayacak!

OKAN BURUK'A 195 MİLYON MAAŞ

Dursun Özbek'ten tarihi seçim hamlesi

Mevcut durumda yıllık 110 milyon TL kazanan Okan Buruk için yönetim, 2+1 yıllık yeni bir sözleşme hazırlığında.

Bu anlaşmayla Buruk’un maaşı yaklaşık 195 milyon TL’ye denk gelen 4 milyon Euro seviyesine çıkarılacak.

Sözleşmenin opsiyonlu yapısı, kulübün uzun vadeli planlarının bir parçası olarak dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ŞARTLI TRANSFER

Yönetimin ikinci büyük hamlesi ise Şampiyonlar Ligi performansına bağlı.

Eğer Galatasaray, Devler Ligi’nde bir üst tura çıkarsa, Okan Buruk’a 50 milyon Euro değerinde bir yıldız orta saha oyuncusu alınacak.

Bu transfer, hem teknik heyete moral hem de takıma güç katma amacı taşıyor.

Transfer listesinde ise üç dev isim bulunuyor.

İşte Sarı - Kırmızılıların radarındaki isimler:

Frank Anguissa - Napoli’nin dinamik Kamerunlu orta sahası.

Frank Anguissa

Quinten Timber - Feyenoord’un genç ve enerjik Hollandalı yıldızı.

Quinten Timber

Raphael Onyedika - Club Brugge forması giyen Nijeryalı yetenek.

Raphael Onyedika

Yönetim, bu üç isimden birini kadroya katmak için Şampiyonlar Ligi başarısını bekliyor.

OKAN BURUK'LA DEVAM KARARI

Başkan Dursun Özbek, mayıs ayındaki kongrede yeniden seçilmesi halinde Okan Buruk ile görev süresi boyunca çalışmak istediğini açıkça belirtti.

Özbek ve ekibi, teknik heyete tam destek vermeye kararlı:

Transferse transfer, primse prim.

Her türlü fedakarlığa hazırız.

Galatasaray’da hem teknik kadro hem de kadro yapılanması açısından tarihi bir dönemece giriliyor. Okan Buruk’un liderliğinde başarıya ulaşılması halinde Dursun Özbek de Buruk'a sonuna kadar destek olacak.