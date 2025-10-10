Okan Buruk'a dev zam: Yer yerinden oynayacak

Okan Buruk'a dev zam: Yer yerinden oynayacak
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek teknik direktör Okan Buruk rekor bir sözleşme hazırlığında. Özbek'in yeniden seçilmesi durumunda Okan Buruk'a tarihi bir teklif yapılacak.

Galatasaray'da gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan Dursun Özbek şimdiden çalışmalara başladı.
Sarı Kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk için dev bir sözleşme ve transfer hamlesi gündemde. Başkan Dursun Özbek'in yeniden seçilmesi halinde, kulüpte taşlar yerinden oynayacak!

2024/11/07/hbgs.jpg

OKAN BURUK'A 195 MİLYON MAAŞ

2023/03/03/t25-dursun-ozbek-ile-okan-bur-920.webp
Dursun Özbek'ten tarihi seçim hamlesi

Mevcut durumda yıllık 110 milyon TL kazanan Okan Buruk için yönetim, 2+1 yıllık yeni bir sözleşme hazırlığında.
Bu anlaşmayla Buruk’un maaşı yaklaşık 195 milyon TL’ye denk gelen 4 milyon Euro seviyesine çıkarılacak.
Sözleşmenin opsiyonlu yapısı, kulübün uzun vadeli planlarının bir parçası olarak dikkat çekti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ŞARTLI TRANSFER

Yönetimin ikinci büyük hamlesi ise Şampiyonlar Ligi performansına bağlı.
Eğer Galatasaray, Devler Ligi’nde bir üst tura çıkarsa, Okan Buruk’a 50 milyon Euro değerinde bir yıldız orta saha oyuncusu alınacak.
Bu transfer, hem teknik heyete moral hem de takıma güç katma amacı taşıyor.

Okan Buruk'un düşürülmek istendiği tuzak! "Başın ağrır" diyerek uyardıOkan Buruk'un düşürülmek istendiği tuzak! "Başın ağrır" diyerek uyardı

Transfer listesinde ise üç dev isim bulunuyor.

İşte Sarı - Kırmızılıların radarındaki isimler:

Frank Anguissa - Napoli’nin dinamik Kamerunlu orta sahası.

frank-anguissa.jpg
Frank Anguissa

Quinten Timber - Feyenoord’un genç ve enerjik Hollandalı yıldızı.

quinten-timber.jpg
Quinten Timber

Raphael Onyedika - Club Brugge forması giyen Nijeryalı yetenek.

raphael-onyedika.webp
Raphael Onyedika

Yönetim, bu üç isimden birini kadroya katmak için Şampiyonlar Ligi başarısını bekliyor.

OKAN BURUK'LA DEVAM KARARI

Başkan Dursun Özbek, mayıs ayındaki kongrede yeniden seçilmesi halinde Okan Buruk ile görev süresi boyunca çalışmak istediğini açıkça belirtti.
Özbek ve ekibi, teknik heyete tam destek vermeye kararlı:

Transferse transfer, primse prim.
Her türlü fedakarlığa hazırız.

Galatasaray’da hem teknik kadro hem de kadro yapılanması açısından tarihi bir dönemece giriliyor. Okan Buruk’un liderliğinde başarıya ulaşılması halinde Dursun Özbek de Buruk'a sonuna kadar destek olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Spor
Sadettin Saran Murat Ülker'le görüşecek: Fenerbahçe'de tarihi toplantı
Sadettin Saran Murat Ülker'le görüşecek: Fenerbahçe'de tarihi toplantı
A Milli takım kritik maçta: Rakip Bulgaristan
A Milli takım kritik maçta: Rakip Bulgaristan