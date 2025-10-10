Okan Buruk'un düşürülmek istendiği tuzak! "Başın ağrır" diyerek uyardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a dikkat çeken bir uyarı geldi. Milliyet gazetesi yazarı Osman Şenher, "Okan Buruk tuzağa düşmemeli" diyerek çarpıcı ifadeler kullandı. Osman Şenher'in Milliyet'teki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Okan Buruk tuzağa düşmemeli. Üç sezondur bu takımı şampiyon yapıyor. Bu sezon da Süper Lig’in favorisi. Şampiyonlar Ligi’nde hem de iyi futbol oynayarak dev bir rakibi yendi. Böyle devam ederse ilk 8 veya ilk 16’ya mutlaka kalacak.

- Beşiktaş maçının bitimiyle yine Okan hoca ve futbolcuları yerden yere vurma, çamur atma kampanyası başladı. Biraz daha ileri gideyim; Galatasaray’ın divan kurulunda bile Başkan Dursun Özbek’in yüzüne karşı, ‘Bu takıma futbol aklı lazım’ diye eleştiriler geldi. Başkan da gayet net bir şekilde ‘Hangi futbol aklı? Bizim futbol aklımız Okan Buruk’tur’ diyerek eleştirenleri susturdu.

- Burada Okan hocanın çok akıllı hareket etmesi lazım. Çünkü elinde iyi bir kadro var. Liverpool karşısında benimsediği sistem alkış ve övgü topladı. Beşiktaş karşısında baskı yapacağım diye, defansı bile santra çizgisine çıkardı. Arkaya atılan toplarla da siyah-beyazlılar tehlikeli oldu. Bir tanesinde de Rafa Silva’nın deparı, Sanchez’in müdahalesi takımı bir kişi eksik bıraktı.

- Ben merak ediyorum, neden Liverpool karşısındaki sistemle Galatasaray her maça çıkmıyor? 1 milyar 200 milyon euroluk takıma karşı oynuyorsun, Barış Alper 2, Osimhen 1 kere kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Torreira ve İlkay biraz şanslı olsalar, ikisi de gol atacak. Beşiktaş karşısında ise hücum futbolu oynayacağım diye, Liverpool maçındaki kadar gol pozisyonuna giremiyorsun üstelik kalende de birçok gol tehdidi yaşıyorsun. Teknik direktörün bunu düşünmesi lazım.

"BU OYUNCULAR 86. DAKİKADA OYUNA GİRMEZ"

- İkinci konu; Mauro Icardi ve Leroy Sane... Bu futbolcular 86. dakikada oyuna girmez. Girerse bunalıma girerler, kaybedersin. Hele Icardi... Şu üç senede taraftar sayısında yüzde 20 artış olduysa, taraftarlar maçlarda çok mutlu oluyorsa, takımda arkadaşlık seviyesi en üstlerdeyse hoca başkalarına malzeme vermemek için Icardi’yi daha erken oyuna almalı.

- Ben şimdi Okan Buruk’a soruyorum, şöyle bir rakiplerine bak. Icardi’nin sakatlıktan çıkmış olmasına rağmen takımına verdiği katkıyı, zirveye oynayan takımlar içinde hangi takımın santrforu veriyor? Hoca; Icardi, Sane, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Berkan gibi isimlere daha çok oynama fırsatı verip, onları kazanmalı. 86. dakikada bu yıldızları oyuna alırsan, kaybedersin, huzursuzluk çıkar. Ama takımda dökülen futbolcular varken, sen bu yedek oyunculara 25-30 dakika oynama fırsatı vermezsen senin de başın ağrır Okan hocam.