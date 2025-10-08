Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Galatasaray sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

MAURO ICARDI TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi’nin ısınmaya çıkmaması ve maçın hemen ardından valizle ayrılarak tatile gitmesi tepkilere neden oldu.

Galatasaray'da nutella krizi: İlkay Gündoğan müdahale etti

SİSTEMİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre yedek kalmaktan mutlu olmayan Arjantinli futbolcu, tek forvetten vazgeçilerek 3-5-2 sistemine geçilmesini istiyor. Yıldız futbolcunun bu talebini teknik direktör Okan Buruk ile de paylaştığı ifade edildi.

Mauro Icardi, sistem değişikliği istedi

OKAN BURUK’UN DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYECEK

Öte yandan haberde Okan Buruk’un tek forvetli sistemden memnun olduğu ve değişikliğe gitmeyi düşünmediği aktarıldı. Okan Buruk’un ileri uçtaki ilk tercihinin de Victor Osimhen olduğu vurgulandı.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Mauro Icardi, sahada kaldığı 373 dakikada 5 gol kaydetti.