Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Galatasaray sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
MAURO ICARDI TEPKİLERİN HEDEFİNDE
Karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi’nin ısınmaya çıkmaması ve maçın hemen ardından valizle ayrılarak tatile gitmesi tepkilere neden oldu.
SİSTEMİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre yedek kalmaktan mutlu olmayan Arjantinli futbolcu, tek forvetten vazgeçilerek 3-5-2 sistemine geçilmesini istiyor. Yıldız futbolcunun bu talebini teknik direktör Okan Buruk ile de paylaştığı ifade edildi.
OKAN BURUK’UN DEĞİŞİKLİĞE GİTMEYECEK
Öte yandan haberde Okan Buruk’un tek forvetli sistemden memnun olduğu ve değişikliğe gitmeyi düşünmediği aktarıldı. Okan Buruk’un ileri uçtaki ilk tercihinin de Victor Osimhen olduğu vurgulandı.
PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Mauro Icardi, sahada kaldığı 373 dakikada 5 gol kaydetti.
Kaynak:Sabah