Galatasaray'da nutella krizi: İlkay Gündoğan müdahale etti

Galatasaray'ın Kemerburgaz Tesisleri'nde yaşanan ilginç bir olayı gazeteci İbrahim Seten aktardı. Seten, İlkay Gündoğan'ın verdiği tepkiyi de paylaştı.

Galatasaray’ın deneyimli yıldızı İlkay Gündoğan, sadece saha içindeki performansıyla değil, saha dışındaki liderliğiyle de dikkat çekiyor.
Son olarak Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaşanan "Nutella krizi", tecrübeli futbolcu Gündoğan’ın disiplinli yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

İLKAY GÜNDOĞAN İSYAN ETTİ

343 Digital kanalında gazeteci İbrahim Seten’in aktardığına göre, İlkay Gündoğan tesislerde Nutella görünce adeta çılgına döndü.

Alman Milli takımında forma giyen ve disiplini ile tanınan Gündoğan’ın "Bunun burada ne işi var" diyerek ürünün kaldırılmasını istediği ve bu talebinin hemen yerine getirildiği belirtildi.

İbrahim Seten, Kemerburgaz'da yaşananları açıkladı

"MUTFAĞA BİLE KARIŞIYOR"

Seten, Gündoğan’ın yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda teknik kadroya geçiş yapabilecek kadar detaycı ve disiplinli biri olduğunu vurguladı. Oyuncunun, mutfakta sunulan yiyecekleri bile sorguladığı ve sporcuların performansını olumsuz etkileyebilecek ürünlerin kaldırılmasını sağladığı ifade edildi.

İlkay Gündoğan'ın tavrı dikkat çekti

OKAN BURUK DA MEMNUN

İlkay Gündoğan’ın bu tutumu, teknik direktör Okan Buruk ve ekibi tarafından da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

İlkay Gündoğan, Okan Buruk'un en önemli silahlarından

Tecrübeli oyuncunun saha dışındaki liderliği, takım içi disiplinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

