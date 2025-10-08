Osimhen'in fotoğrafı Galatasaraylıları çıldırttı!

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın son gittiği maçından sakat dönmüştü.

Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile yaptığı maçın 35. dakikasında sakatlanmıştı.

Galatasaray Kulübü, Osimhen'i özel uçakla ülkesinden Türkiye'ye getirmiş ve tedavisinin kulüp doktorları tarafından yapılması sağlanmıştı.

Ancak Osimhen, buna rağmen 3 maçta forma giyememişti.

YİNE NİJERYA'DA YİNE KORKU!

Osimhen'le ilgili ortalığı karıştıracak hastalık iddiası: Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi geldi

Osimhen, tekrar Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı. Nijerya'nın 10 Ekim'de Lesotho ve 14 Ekim'de Benin ile oynayacağı maçlar Dünya Kupası Eleme maçları için milli takım kampına katıldı.

GALATASARAY TARAFTARINI ÇILDIRTAN FOTOĞRAF

Ancak buradan paylaşılan bir fotoğraf Galatasaraylıları adeta çıldırttı!

Fotoğrafta Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulanıyor. Ancak burada sahanın kötü oluşu ve tesislerin yetersizliği Sarı - Kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.

Osimhen'in ayağındaki bandaj da dikkatlerden kaçmadı

Osimhen'in yine sakat dönme ihtimalinden endişe duyan taraftarlar, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Antrenman sahasının yarısının toprak zemin olduğu belirtildi.

MASA TENİSİ OYNADI

Osimhen'in Milli takım kampında masa tenisi oynadığı anlar da kameralara yansıdı. Galatasaray taraftarları Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlar öncesinde Osimhen'in sağlıklı bir şekilde yeniden takıma katılmasını bekliyor.

Nijerya Milli takımı kampındaki görüntüler Galatasaray taraftarlarınca eleştirildi.