Osimhen'in fotoğrafı Galatasaraylıları çıldırttı!

Osimhen'in fotoğrafı Galatasaraylıları çıldırttı!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Nijerya Milli Takımı'na giden Victor Osimhen'in paylaşılan bir fotoğrafı Sarı - Kırmızılı taraftarları adeta isyan ettirdi.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın son gittiği maçından sakat dönmüştü.

Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile yaptığı maçın 35. dakikasında sakatlanmıştı.

Galatasaray Kulübü, Osimhen'i özel uçakla ülkesinden Türkiye'ye getirmiş ve tedavisinin kulüp doktorları tarafından yapılması sağlanmıştı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Ancak Osimhen, buna rağmen 3 maçta forma giyememişti.

YİNE NİJERYA'DA YİNE KORKU!

Osimhen'le ilgili ortalığı karıştıracak hastalık iddiası: Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi geldiOsimhen'le ilgili ortalığı karıştıracak hastalık iddiası: Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi geldi

Osimhen, tekrar Nijerya Milli Takımı'na çağrıldı. Nijerya'nın 10 Ekim'de Lesotho ve 14 Ekim'de Benin ile oynayacağı maçlar Dünya Kupası Eleme maçları için milli takım kampına katıldı.

GALATASARAY TARAFTARINI ÇILDIRTAN FOTOĞRAF

Ancak buradan paylaşılan bir fotoğraf Galatasaraylıları adeta çıldırttı!

Fotoğrafta Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulanıyor. Ancak burada sahanın kötü oluşu ve tesislerin yetersizliği Sarı - Kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.

osimhen12.webp
Osimhen'in ayağındaki bandaj da dikkatlerden kaçmadı

Osimhen'in yine sakat dönme ihtimalinden endişe duyan taraftarlar, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Antrenman sahasının yarısının toprak zemin olduğu belirtildi.

osimhen-bandaj.webp

MASA TENİSİ OYNADI

Osimhen'in Milli takım kampında masa tenisi oynadığı anlar da kameralara yansıdı. Galatasaray taraftarları Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlar öncesinde Osimhen'in sağlıklı bir şekilde yeniden takıma katılmasını bekliyor.

Video

Nijerya Milli takımı kampındaki görüntüler Galatasaray taraftarlarınca eleştirildi.

osimhen-001.jpeg
Nijerya Milli takımı kısıtlı imkanlarla hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Spor
Mourinho'nun tazminatı açıklandı
Mourinho'nun tazminatı açıklandı
Dursun Özbek canlı yayın sırasında çok sinirlendi: Galatasaraylı olamaz
Dursun Özbek canlı yayın sırasında çok sinirlendi: Galatasaraylı olamaz
Tedesco gördüklerine dayanamadı: Kararını verdi
Tedesco gördüklerine dayanamadı: Kararını verdi