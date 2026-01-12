TFF 1. Lig takımı 1 futbolcu için 5 milyon euro harcadı: Amedspor'a karşı oynadı

TFF 1. Lig takımı Çorum FK, Süper Lig ekibi Eyüpspor'dan golcü futbolcu Mame Thiam'ı transfer etmişti. Senegalli oyuncu için 5 milyon euro harcandığı iddia edildi.

Çorum FK, Mame Thiam transferini şu açıklamayla duyurmuştu:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Thiam’a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz."

İLK MAÇINDA AMEDSPOR KARŞISINA ÇIKTI

Çorum FK, yeni futbolcusu ilk kez TFF 1. Lig lideri Amedspor karşısında oynattı. İkinci yarıda forma giyen Senegalli futbolcu, takımının 1-0'lık yenilgisine engel olamadı.

Amedspor ile Çorum FK yarışı: Süper Lig futbolcusunu istiyorlar

Thiam transferiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Çorum Hakimiyet'in Trivelaspor'a dayandırdığı habere göre oyuncunun bonservisi için Eyüpspor'a 600 bin euro ödendiği belirtilirken, oyuncuya ödenecek ücretle birlikte bu rakamın 5 milyon euroya ulaştığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

İtalya'nın Inter takımında da forma giyen Thiam, Türkiye'de Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor, Pendikspor ve Eyüpspor formalarını giydi.

Mame Thiam, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 34 maçta oynadı. Bu karşılaşmalarda 8 gol atarken, 2 de asist yaptı.