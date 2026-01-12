Tedesco Süper Kupa öncesi özel toplantı yaptı: Guendouzi'nin 2 kelimelik yanıtı olay oldu
Fenerbahçe'deki ilk maçında golünü atan Matteo Guendouzi, performansıyla beğeni topladı. Maç öncesi Tedesco ile görüşen Guendouzi yapılan toplantıda 90 dakika sahada kalabileceğini ifade etti.
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadelede Fenerbahçe, 2-0’lık skorla galip geldi.
Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.
İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI
Fenerbahçe’ye imza attıktan hemen sonraki gün ilk maçına çıkan Guendouzi’nin fileleri havalandırması taraftarları sevindirdi.
TEDESCO İLE GUENDOUZI ÖZEL GÖRÜŞTÜ
Sabah’ta yer alan habere göre; Tedesco ile Guendouzi maç öncesinde özel bir görüşme gerçekleştirdi.
90 DAKİKA SAHADA KALMAK İSTEDİ
Yapılan toplantıda İtalyan teknik adam, "Kaç dakika görev yapabilirsin?” sorusunu yöneltti. Fransız futbolcunun ise “90 dakika” cevabını verdiği kaydedildi.