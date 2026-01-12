Tedesco Süper Kupa öncesi özel toplantı yaptı: Guendouzi'nin 2 kelimelik yanıtı olay oldu

Tedesco Süper Kupa öncesi özel toplantı yaptı: Guendouzi'nin 2 kelimelik yanıtı olay oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'deki ilk maçında golünü atan Matteo Guendouzi, performansıyla beğeni topladı. Maç öncesi Tedesco ile görüşen Guendouzi yapılan toplantıda 90 dakika sahada kalabileceğini ifade etti.

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndaki mücadelede Fenerbahçe, 2-0’lık skorla galip geldi.

Sarı-lacivertlilere kupayı getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.

Sadettin Saran bizzat ödedi: Fenerbahçeli taraftarlar çok sevindiSadettin Saran bizzat ödedi: Fenerbahçeli taraftarlar çok sevindi

İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’ye imza attıktan hemen sonraki gün ilk maçına çıkan Guendouzi’nin fileleri havalandırması taraftarları sevindirdi.

ghghy.jpg

TEDESCO İLE GUENDOUZI ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Sabah’ta yer alan habere göre; Tedesco ile Guendouzi maç öncesinde özel bir görüşme gerçekleştirdi.

90 DAKİKA SAHADA KALMAK İSTEDİ

Yapılan toplantıda İtalyan teknik adam, "Kaç dakika görev yapabilirsin?” sorusunu yöneltti. Fransız futbolcunun ise “90 dakika” cevabını verdiği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Spor
Beşiktaş'tan gittiği gibi ayağının tozuyla yeni takımına imza attı
Beşiktaş'tan gittiği gibi ayağının tozuyla yeni takımına imza attı
TFF 1. Lig takımı 1 futbolcu için 5 milyon euro harcadı: Amedspor'a karşı oynadı
TFF 1. Lig takımı 1 futbolcu için 5 milyon euro harcadı: Amedspor'a karşı oynadı