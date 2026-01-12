Tedesco Süper Kupa öncesi özel toplantı yaptı: Guendouzi'nin 2 kelimelik yanıtı olay oldu

Fenerbahçe'deki ilk maçında golünü atan Matteo Guendouzi, performansıyla beğeni topladı. Maç öncesi Tedesco ile görüşen Guendouzi yapılan toplantıda 90 dakika sahada kalabileceğini ifade etti.