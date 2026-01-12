Sadettin Saran bizzat ödedi: Fenerbahçeli taraftarlar çok sevindi

Sadettin Saran bizzat ödedi: Fenerbahçeli taraftarlar çok sevindi
Yayınlanma:
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Süper Kupa'da dağıtılan yağmurluklar olay oldu. Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların parasını Sadettin Saran'ın kendi cebinden ödediği kaydedildi.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye kupayı getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.

YAĞMURLUK KRİZİ

Yoğun yağmur yağışı altında oynanan mücadelede iki takım da taraftarlara ücretsiz yağmurluk dağıtırken aradaki kalite farkı olay oldu.

Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurluğun yüksek kalitede olduğu vurgulanırken Galatasaray yönetiminin dağıttıklarının ise kalitesiz olması tepki çekti.

22916104-1200xauto.webp

TANESİ 150 TL’YE ALINDI

Yağmurluk krizine dair konuşan Ersin Düzen, Fenerbahçe’nin tanesini 150 TL’ye satın aldığını kaydetti. Düzen ayrıca paranın Sadettin Saran tarafından ödendiğini dile getirdi.

Arda Güler'in çabası yetmedi: Barcelona finalde Real Madrid'i yıktıArda Güler'in çabası yetmedi: Barcelona finalde Real Madrid'i yıktı

“SADETTİN BAŞKAN KENDİSİ KARŞILADI”

Ersin Düzen açıklamasında “Fenerbahçe taraftarlarına verilen yağmurluk, bizzat Sadettin Saran'ın yönetimindeki arkadaşlarına söylemesiyle gerçekleşen bir olaymış. Tanesi 150 TL. Sadettin Başkan bunu kendisi karşıladı” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Spor
Beşiktaş'tan gittiği gibi ayağının tozuyla yeni takımına imza attı
Beşiktaş'tan gittiği gibi ayağının tozuyla yeni takımına imza attı
Tedesco Süper Kupa öncesi özel toplantı yaptı: Guendouzi'nin 2 kelimelik yanıtı olay oldu
Tedesco Süper Kupa öncesi özel toplantı yaptı: Guendouzi'nin 2 kelimelik yanıtı olay oldu
TFF 1. Lig takımı 1 futbolcu için 5 milyon euro harcadı: Amedspor'a karşı oynadı
TFF 1. Lig takımı 1 futbolcu için 5 milyon euro harcadı: Amedspor'a karşı oynadı