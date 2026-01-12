Sadettin Saran bizzat ödedi: Fenerbahçeli taraftarlar çok sevindi

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye kupayı getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.

YAĞMURLUK KRİZİ

Yoğun yağmur yağışı altında oynanan mücadelede iki takım da taraftarlara ücretsiz yağmurluk dağıtırken aradaki kalite farkı olay oldu.

Fenerbahçeli taraftarlara dağıtılan yağmurluğun yüksek kalitede olduğu vurgulanırken Galatasaray yönetiminin dağıttıklarının ise kalitesiz olması tepki çekti.

TANESİ 150 TL’YE ALINDI

Yağmurluk krizine dair konuşan Ersin Düzen, Fenerbahçe’nin tanesini 150 TL’ye satın aldığını kaydetti. Düzen ayrıca paranın Sadettin Saran tarafından ödendiğini dile getirdi.

“SADETTİN BAŞKAN KENDİSİ KARŞILADI”

Ersin Düzen açıklamasında “Fenerbahçe taraftarlarına verilen yağmurluk, bizzat Sadettin Saran'ın yönetimindeki arkadaşlarına söylemesiyle gerçekleşen bir olaymış. Tanesi 150 TL. Sadettin Başkan bunu kendisi karşıladı” dedi.