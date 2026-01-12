Beşiktaş'tan gittiği gibi ayağının tozuyla yeni takımına imza attı

Beşiktaş'ta forma giyen Gabriel Paulista, Antalya kampında ailevi gerekçeler öne sürerek ayrılmak istemiş, yönetim de onay vermişti.

35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 2024-2025 sezonunun başında katıldığı Beşiktaş'tan ayrılarak ülkesine dönmüştü. Paulista'nın ülkesine gider gitmez Corinthians kulübüne imza attığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Paulista takımdan ayrılıyor: Resmi açıklama geldi

Siyah beyazlı kulüp, Paulista'nın ayrılını şöyle duyurmuştu:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."

CORINTIHANS RESMEN AÇIKLADI

İstanbul'daki işlemlerini tamamlamasının ardından ülkesi Brezilya'ya dönen Paulista, yeni takımına da imza attı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Paulista, takımın yeni stoperi oldu ve 2027 yılının sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı."