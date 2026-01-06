Beşiktaş'ta Paulista takımdan ayrılıyor: Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

PAULISTA'DAN AYRILMA TALEBİ

Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçeleri sebep göstererek takımdan ayrılma talebinde bulunduğunu duyurdu.

KAMPTAN AYRILDI

Açıklamada ayrıca Paulista'nın talebinin değerlendirildiği ve olumlu yanıt verildiği belirtildi. Oyuncu, transfer görüşmeleri için kamptan ayrıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: