Beşiktaş'ta Paulista takımdan ayrılıyor: Resmi açıklama geldi
Beşiktaş'ta ailevi sorunları olduğunu belirten Gabriel Paulista, takımdan ayrılmak için yönetimden izin aldı.
Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
PAULISTA'DAN AYRILMA TALEBİ
Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçeleri sebep göstererek takımdan ayrılma talebinde bulunduğunu duyurdu.
KAMPTAN AYRILDI
Açıklamada ayrıca Paulista'nın talebinin değerlendirildiği ve olumlu yanıt verildiği belirtildi. Oyuncu, transfer görüşmeleri için kamptan ayrıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.
- Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır.
- Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.