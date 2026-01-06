Beşiktaş'ta Paulista takımdan ayrılıyor: Resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ta Paulista takımdan ayrılıyor: Resmi açıklama geldi
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta ailevi sorunları olduğunu belirten Gabriel Paulista, takımdan ayrılmak için yönetimden izin aldı.

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

PAULISTA'DAN AYRILMA TALEBİ

Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçeleri sebep göstererek takımdan ayrılma talebinde bulunduğunu duyurdu.

008-2024-03-eylul-22-eylul-10-20240911-2-65471872-104647513.jpg

KAMPTAN AYRILDI

Açıklamada ayrıca Paulista'nın talebinin değerlendirildiği ve olumlu yanıt verildiği belirtildi. Oyuncu, transfer görüşmeleri için kamptan ayrıldı.

Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar? Ya Musaba!Samsunspor'u yenen Fenerbahçe Galatasaray'a ne yapar? Ya Musaba!

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista’nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir.
  • Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır.
  • Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Spor
Osimhen krizi için resmi açıklama geldi: Perde arkasında çözüldü
Osimhen krizi için resmi açıklama geldi: Perde arkasında çözüldü
Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek bitmeden 2 kişi kaldılar: İsrail ekibi hükmen galip ilan edilecek
Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek bitmeden 2 kişi kaldılar: İsrail ekibi hükmen galip ilan edilecek
Reis yeterince agresif bulmadı: Korkarak oynadık
Reis yeterince agresif bulmadı: Korkarak oynadık