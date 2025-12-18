Galatasaray'la ilgili olay iddia: "Bunu Aziz Yıldırım söylüyordu" diyerek açıkladı

Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Okan Buruk'la ilgili konuşma yaptı. Çakar iddiasını "Bunu Aziz Yıldırım bile söylüyordu" diyerek anlattı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, katıldığı bir programda Galatasaray ve teknik direktör Okan Buruk'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Çakar sözlerine teknik direktör Okan Buruk'la başlayarak şunları söyledi:

"Okan Buruk imaj kaybediyor. Ya bırak fikstürü, zeminin kötü olmasını. Sen bunu söylemeyeceksin. İdareci söyleyecek. Çünkü Galatasaray teknik direktörü cool olmak zorunda. Belki de bir gün A Milli Takım hocası olacaksın. Bir gün hakikaten haklı çıkacaksın bu sefer inanmayacaklar. Yalancı çoban olacaksın."

"TEHDİT ETMİŞTİ"

Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray'la ilgili de konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Çakar serbest kalır kalmaz Galatasaray maçının sonucunu açıkladıAhmet Çakar serbest kalır kalmaz Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

"TFF ile Galatasaray arasındaki kavga kayıkçı kavgası değil. Çünkü iki tarafın da suratları bize bunu gösteriyor. Ama bu kez Hacıosmanoğlu'dan tehdit gelmedi. Geçen sene tehdit etmişti. Galatasaray belki de TFF'ye karşı gelerek kendi camiasını konsolide etmeyi düşünüyor. Galatasaray'ın legal lobisi Türkiye'de en yüksek kulüptür. Bunu Aziz Yıldırım bile söylüyordu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
