Reis ödülü kaptı

Reis ödülü kaptı
Yayınlanma:
Reis, fark yaratanlarda ödül aldı.

Samsunspor'a Mainz maçı öncesi ödül morali geldi.

Kırmızı beyazlı takım UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında bu akşam deplasmanda Alman takımı Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

Mainz Arena'da saat 23:00'DA başlayacak maçın hakemi Finlandiyalı Mohammad Al-Emara.

Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Samsunspor Reis ile görüşecekSamsunspor Reis ile görüşecek

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı takım, sahasında ise Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildi. Samsunspor, üst turu şimdiden garantiledi.

REIS VE YILDIRIM'A ÖDÜL

Zorlu maç öncesi Samsunspor'a ödül morali geldi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Sporun Enleri Ödülleri’nde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Thomas Reis, ödül aldı.

Yüksel Yıldırım, Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı, Thomas Reis de Yılın Fark Yaratan Teknik Direktörü ödülünün sahibi oldu.

Düzenlenen törende, Yüksel Yıldırım ve Thomas Reis adına ödülleri, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen teslim aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki kimdir?
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Talep patladı: Altın yeniden rekora koşuyor!
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
Ela Rümeysa Cebeci kimdir?
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Yeşil Pasaport bilmecesi:
AB'den Türkiye’nin yeşil pasaportuna sessiz onay: Vize serbestisine arka kapı çözümü
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Dört otelin kapısına kilit vuruldu
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Spor
Galatasaray'la ilgili olay iddia: "Bunu Aziz Yıldırım söylüyordu" diyerek açıkladı
Galatasaray'la ilgili olay iddia: "Bunu Aziz Yıldırım söylüyordu" diyerek açıkladı
Beşiktaş'tan Benfica'ya Orkun Kökçü teklifi
Beşiktaş'tan Benfica'ya Orkun Kökçü teklifi