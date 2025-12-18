Samsunspor'a Mainz maçı öncesi ödül morali geldi.

Kırmızı beyazlı takım UEFA Konferans Ligi'nin 6. haftasında bu akşam deplasmanda Alman takımı Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

Mainz Arena'da saat 23:00'DA başlayacak maçın hakemi Finlandiyalı Mohammad Al-Emara.

Konferans Ligi'nde Samsunspor, topladığı 10 puanla 6. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Samsunspor Reis ile görüşecek

Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı takım, sahasında ise Yunan temsilcisi AEK'ya 2-1 yenildi. Samsunspor, üst turu şimdiden garantiledi.

REIS VE YILDIRIM'A ÖDÜL

Zorlu maç öncesi Samsunspor'a ödül morali geldi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Sporun Enleri Ödülleri’nde Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Thomas Reis, ödül aldı.

Yüksel Yıldırım, Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı, Thomas Reis de Yılın Fark Yaratan Teknik Direktörü ödülünün sahibi oldu.

Düzenlenen törende, Yüksel Yıldırım ve Thomas Reis adına ödülleri, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen teslim aldı.