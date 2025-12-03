Süper Lig'de yollar ayrıldı: Emre Belözoğlu ile görüşmeler başladı

Süper Lig'de yollar ayrıldı: Emre Belözoğlu ile görüşmeler başladı
Yayınlanma:
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Şota Arvelazde ile yollar ayrıldı. Teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile görüşmeler başladı.

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa’da flaş bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.

YERİNE GEÇECEK İSMİ BULDULAR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Kasımpaşa yönetimi, Şota Arveladze’nin yerine getireceği ismi buldu.

new-folder-2025-agustos-29-20250829-2-70544503-116486198.jpg

EMRE BELÖZOĞLU’NU İSTİYORLAR

Haberde, Kasımpaşa’nın boşalan teknik direktörlük koltuğu için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

ANLAŞMAYA SICAK BAKIYOR

Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Emre Belözoğlu’nun da Kasımpaşa’nın başına geçmeye sıcak baktığı aktarıldı.

LİGDE 14. SIRADALAR

Geride kalan 14 haftada 13 puan toplamayı başaran Kasımpaşa, 14. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi ligin bir sonraki haftasındad Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

