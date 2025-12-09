Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

KAYITTA TEK MAÇ YER ALDI

TFF'nin YouTube hesabından açıklanan kayıtta Konyaspor - Çaykur Rizespor maçındaki penaltı pozisyonu yer aldı.

İŞTE KONUŞMALAR

Penaltı pozisyonu inceleme sırasında yaşanan konuşmalar şu şekilde:

VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Ümit Öztürk: Geliyorum. Ekrandayım izliyorum.

Ümit Öztürk: Ayaklardan bir temas var mı? Sadece yukarısı mı?

VAR : İzletiyorum hocam.

Ümit Öztürk: Başka bir açın var mı? Kale arkasından burayı gösteriyor mu? Bir kale arkasından gösterir misin? Devam et.

Ümit Öztürk : Siyah 2 numara, penaltı sarı kart veriyorum.

VAR: Doğrudur, siyah 2 numara.