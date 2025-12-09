Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'de 15. haftanın VAR kaydını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

KAYITTA TEK MAÇ YER ALDI

TFF'nin YouTube hesabından açıklanan kayıtta Konyaspor - Çaykur Rizespor maçındaki penaltı pozisyonu yer aldı.

İŞTE KONUŞMALAR

Penaltı pozisyonu inceleme sırasında yaşanan konuşmalar şu şekilde:

VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Ümit Öztürk: Geliyorum. Ekrandayım izliyorum.

Ümit Öztürk: Ayaklardan bir temas var mı? Sadece yukarısı mı?

VAR : İzletiyorum hocam.

Ümit Öztürk: Başka bir açın var mı? Kale arkasından burayı gösteriyor mu? Bir kale arkasından gösterir misin? Devam et.

Ümit Öztürk : Siyah 2 numara, penaltı sarı kart veriyorum.

VAR: Doğrudur, siyah 2 numara.

