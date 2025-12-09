Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı
TFF, Süper Lig'de 15. haftanın VAR kaydını açıkladı.
KAYITTA TEK MAÇ YER ALDI
TFF'nin YouTube hesabından açıklanan kayıtta Konyaspor - Çaykur Rizespor maçındaki penaltı pozisyonu yer aldı.
İŞTE KONUŞMALAR
Penaltı pozisyonu inceleme sırasında yaşanan konuşmalar şu şekilde:
VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
Ümit Öztürk: Geliyorum. Ekrandayım izliyorum.
Ümit Öztürk: Ayaklardan bir temas var mı? Sadece yukarısı mı?
VAR : İzletiyorum hocam.
Ümit Öztürk: Başka bir açın var mı? Kale arkasından burayı gösteriyor mu? Bir kale arkasından gösterir misin? Devam et.
Ümit Öztürk : Siyah 2 numara, penaltı sarı kart veriyorum.
VAR: Doğrudur, siyah 2 numara.