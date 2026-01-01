Ajda Pekkan Semiramis Pekkan için 20 milyon lirayı reddetti

Türk pop müziğinin ünlü ismi Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan için 20 milyon lirayı reddettiği ortaya çıktı.

Ajda Pekkan, her yılbaşında sahneye çıkardı. Ancak bu kez çıkmadı.

Pekkan'a Bakü, KKTC ve Ankara'da sahneye çıkması için 20 milyon lira teklif edildiği belirtildi. Hürriyet'teki habere göre Türk pop müziğinin süperstarı bu yılbaşında sahneye çıkmayacağını bildirdi. Pekkan'ın bu kararı hastalanan ve tedavi sürecinde olan kardeşi Semiramis Pekkan'ın yanında olmak için aldığı belirtildi.

"PARADAN ÖNEMLİ DEĞERLER VAR"

Ajda Pekkan'ın "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum. Paradan daha önemli değerler var. Ailem benim önceliğim” dediği öğrenildi.

SEMİRAMİS PEKKAN AÇIKLAMIŞTI

Semiramis Pekkan, daha önce hastalığını şu sözlerle anlatmıştı:

Semiramis Pekkan'dan kanser itirafı: Bir yerde bunun hesabı çıkıyor!

“Sol akciğerimin alt lobu alınmak zorundaydı. Orada kötü bir kitle vardı ve alındı. Şu an çok iyiyim. Eğer bunu 6 ay geciktirseymişim ameliyat olamazmışım. Hiçbir şey sebepsiz değil. Sağlık ihmale gelmez.”