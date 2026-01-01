Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan bahis soruşturması itirafı: "9 puan" diyerek açıkladı

Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan bahis soruşturması itirafı: "9 puan" diyerek açıkladı
Yayınlanma:
Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, sezonun ilk yarısını değerlendirirken, bahis soruşturmasıyla ilgili itirafta da bulundu. Durul, "9 puan" diyerek anlattı.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, ligin ilk yarısını değerlerdirdi. Durul, bahis soruşturmasıyla ilgili de çarpıcı bir itirafta bulundu.
Yeşil siyahlı kulübün başkanı şunları söyledi:

"Uyum süreci geçiren takım ligde ilk 7 haftada olumsuz sonuçlar aldı. 7 hafta sonra galibiyetle tanıştık. Sezonu 4 dilime ayırmıştım. İlk çeyrek uyum süresi, 2. çeyrekte ilk 8, 3. çeyrek ligde kalıcılığımızı kesinleştirmek, 4. çeyrekte de inşallah Avrupa hedefi yolculuğuna başlayacağız. 3. çeyrekteki hedefimiz 15-17 puan arası olacak. 4. çeyrekte de 17-19 puan arası. Ortalama düşük olan 32, yüksek olan 37 puan. 32 puan olarak düşünürsek şu an 23 puanımız var. 55 puanla biz Avrupa'ya gidecek durumdayız.

Kocaelispor'dan flaş Selçuk İnan açıklamasıKocaelispor'dan flaş Selçuk İnan açıklaması

İlk 7 haftadaki performanstaki düşüklüğün birkaç nedeni var. Bahis soruşturması eğer sezon öncesi başlamış olsaydı ben inanıyorum ki bugün en az 9 puanımız daha vardı ama sağlık olsun. Biz yine bunun üstesinden geldik. O durgunluktan daha da güçlenerek çıktık. Camiamız mutlu, taraftarımız mutlu, şehrimiz mutlu, yönetimimiz mutlu. Hep birlikte ilk yarı için belirlediğimiz ilk 8 hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

"TARAFTARIMIZ SABIRLA BEKLESİN"

Takımımızdan gidecek oyunculara bağlı olarak da yabancı oyuncu, yerli oyuncu üzerinde elimizdeki imkanlar doğrultusunda transfer politikası geliştireceğiz. Para bu işin en sonunda, önce bunları bir açalım, sonra kaynak üzerinde çalışırız. Birçok kulüpte şu an bunlar var. Bizim avantajımız, takımımız çok iyi. Şu anda sadece 3. bölgeye takviye yapılması gerektiği yönünde yaygın görüş var. Hücum bölgelerini 1-2 takviyeyle biraz güçlendirmemiz lazım. Onun haricinde takıma çok fazla dokunmaya gerek yok. Tarkan'la yolları ayırdık. Camiamız, taraftarlarımız sabırla beklesin. Gereken çalışmaları yapıyoruz. Transfer sürecinde en iyi çalışmayı yapmaya çalışacağız."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

