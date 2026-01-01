Metin Diyadin her şeyi anlattı: Yeni Arda Güler'i açıkladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, takımın son durumu ve altyapıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Gençlerbirliği teknik direktörlüğüne 3. kez geldiğini belirten Diyadin, şunları söyledi:

"Hiç gitmedik ki... Sadece görev anlamında gelmiş olduk. Gençlerbirliği'nde son yıllarda idari anlamda ciddi bir sıkıntılı süreç yaşandı. Bir türlü oturmayan finansal yapının sonucunda sürekli yönetimlerin değiştiği, genel kurulların olduğu bir kulüp haline geldi. Son genel kurulda da malumunuz, yıllardır Gençlerbirliği camiasının içinden olan kişiler şu anda görev almış oldu. Onlardan biri biziz, kendi kulübümüz. Benim Gençlerbirliği'ne gelişim yaklaşık 37 yıl oldu.

Bizim zaten burada herhangi bir görevden kaçma şansımız yok. Kulübün özellikle ileriye dönük yapılanması adına da önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Arda (Çakmak) bey de ciddi bir yükün altına girdi. Gençlerbirliği duygusu olmasa kolay kolay kimsenin giremeyeceği bir yükün altına girildi. Bu süreçte kulübü, sportif ve mali anlamda dengeli bir hale getirmeye çalışacağız. Tabii bizim daha çok yöneleceğimiz yer sportif taraf."

TRABZONSPOR MAÇI PLANI

İlk yarının son haftasında Trabzonspor'u 4-3 yenerek bordo-mavili takımın 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdiklerinin hatırlatılması üzerine Diyadin, şöyle konuştu:

"Maçın skorunu kestiremeyebilirsiniz ama bir planlamamız vardı. Tabii ki Trabzonspor önemli bir takım. Ama çok doğru bir planlama sahaya yansımış oldu. Oyuncular hem yüksek motivasyona sahipti hem de plana sadık kaldılar. Gollü geçmesiyle ayrıca zevkli bir maç oldu. Son yıllardaki iyi maçlardan birisi oldu. Zaten zorlu bir maçtı. Çünkü Trabzonspor oyun ezberi olan ligdeki 2-3 takımdan biri. Artı kaliteli oyuncuları var. 2-3 eksiği neye göre eksik, kime göre eksik diye de değerlendirilebilir."

TRANSFER MESAJI

Diyadin, "Transfer yapacak mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bizim şu anda yabancı kontenjanı olayının haricinde de ekonomik olarak bir transfer yapma şansımız biraz zor. Sezon başı kadro planlamasının, dengesiz bütçe yapılanmasının getirdiği bir sonuç var. Mevcut kadronun imkanlarla ödemelerini yapmak daha önemli. Bazı oyuncularımıza teklif gelebilir. Tabii bu süreci hem doğru okumak hem de doğru yapmak gerekiyor. Ama Koita da aslında ikinci forvettir. Koita'yı transfer edenler belki orta saha, 10 numara gibi düşündü ama Koita zaten ikinci forvet, kanat forvet pozisyonunda oynayan bir oyuncuydu. Bu maçta o da iyi bir performans sergiledi. Bazı mevkileri içeriden kaydırarak tolere edeceğiz gibi görünüyor."

"ALTYAPIDAN 10 OYUNCU GİTTİ"

Diyadin, Antalya'da yapacakları devre arası kampına, altyapıdan 4-5 genç oyuncuyu götüreceklerini belirterek, "Altyapıdan Seyfi, Ousmane, Prince Martor, Umut, belki bir oyuncuyu daha kamp kadrosuna alacağız. Süre burada kısa ama Gençlerbirliği zaten bunu yapmak zorunda. Benim yaklaşık 4 yıl evvel 1. Lig'de geldiğimde, 12-14 arası altyapı oyuncumuz vardı. Bir yıl onlarla oynadık. O sene düşük bütçeyle ligde kalmak aslında önemli bir şeydi. Ancak sonraki yıl bu altyapı çocuklarının hepsi gönderildi. Şimdi bir anda şöyle düşünün. Altyapıdan gelen çocuk 13-14 yaşında başlıyor, 5-6 yıllık bir eğitim süreci ve A takıma çıkma sürecini siz 3 ayda yok ediyorsunuz. Oradan sürekli böyle gelmiyor, oyuncunun gelişimi için bir süre lazım. Onun için Gençlerbirliği o fırsatı ben ayrıldıktan sonra ciddi anlamda yok etti diyebilirim. Açıklamasına çok fazla girmem, altyapıdan en az 10 oyuncu gitti. Bunu tekrar kazanmak zorunda Gençlerbirliği. O süreçleri yaşamış biri olarak bunu en iyi bilenlerden olduğumu düşünüyorum. En büyük hedeflerimden biri, çıkarabildiğimiz kadar genç oyuncuyu çıkarmamız gerekiyor. Kulübün de hedefinin öyle olması gerekir. Tabii bunların hepsi süreçle oluyor. Teknik adamların süreçleri belli olmuyor ama bulunduğum süre içinde genç oyuncu kazanmayı ciddi anlamda zorlayacağım" dedi.

ARDA GÜLER'DEN SONRA FURKAN AYAZ

Gençlerbirliği altyapısında yetişen ve şu an Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in çok yetenekli olduğunu vurgulayan Diyadin şöyle devam etti:

"O belliydi zaten. O yetenekte çok az oyuncu çıkar. Gençlerbirliği altyapısından tam bir Arda olmasa bile sürekli oyuncu çıkacağını düşünüyorum. Bunun örneklerini yıllardır burada yaşamış biriyim. Doğru, uzun soluklu planlamalarla bunlar gerçekleştirilebilir. Yine var altyapıda, zamanı geldi mi yine oynarlar. Onları yok saymadan yapılanmaya dahil etmek gerekiyor. Sürekli dışarıya yönelenerek olmaz. Ama bunlar hem yönetimsel olarak hem de teknik anlamda cesaret isteyen şeyler. Çok iyi kombinasyon yapmanız gerekiyor. Sadece genç oyuncu oynatarak maç kaybetmeyi göze almak başka bir şey, ikisini çok iyi dengelemek gerekiyor. Gençlerbirliği bunu yine başaracak güçte. Yeter ki doğru planlayın, cesaretli olun.

Genç oyuncu Furkan Ayaz Özcan'ın kapasitesi yüksek. Fiziksel olarak hazır hale geldiği zaman Gençlerbirliği onu da Türk futboluna sunacaktır. Hep söylerim ben bunu, bu çocukların ayakları yere basarak kendi kulübünde, sürekliliğini yakalaması gerekir. Şunu demek istiyorum; dışarıdan menajerler, onlar, bunlar, çok çabuk farklı anlamlar yükleyerek mental olarak çocukları bozabiliyoruz. Onun için bunu da planlamak gerekiyor."