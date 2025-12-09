Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk hafta programını duyurdu. Kupanın ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu.

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programını duyurdu.

Türkiye Kupası'nın ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu.

DERBİ 23 ARALIK'TA

Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi, 23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin yaptığı açıklamada maçların programı şu şekilde:

17 Aralık Çarşamba

15.00: Fatih Karagümrük - İstanbulspor / Atatürk Olimpiyat

18.00: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK / Çaykur Didi

20.30: Trabzonspor - Alanyaspor / Papara Park

18 Aralık Perşembe

17.30: Gençlerbirliği - Bodrum FK / Eryaman Stadyumu

20.30: Galatasaray - Başakşehir / RAMS Park

23 Aralık Salı

15.00: Kocaelispor - Erzurumspor FK / Kocaeli Stadyumu

17.30: Konyaspor - Antalyaspor / Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu

20.30: Fenerbahçe - Beşiktaş / Chobani Stadyumu

24 Aralık Çarşamba

13.00: Iğdır FK - Aliağa Futbol A.Ş / Iğdır Şehir Stadı

15.30: Boluspor - Fethiyespor / Bolu Atatürk

18.00: Keçiörengücü - Beyoğlu Y. Çarşı Spor

20.30: Samsunspor - Eyüpspor / Samsun Yeni 19 Mayıs

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

