Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta programını duyurdu.
Türkiye Kupası'nın ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu.
DERBİ 23 ARALIK'TA
Fenerbahçe - Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi, 23 Aralık Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
TFF'nin yaptığı açıklamada maçların programı şu şekilde:
17 Aralık Çarşamba
15.00: Fatih Karagümrük - İstanbulspor / Atatürk Olimpiyat
18.00: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK / Çaykur Didi
20.30: Trabzonspor - Alanyaspor / Papara Park
18 Aralık Perşembe
17.30: Gençlerbirliği - Bodrum FK / Eryaman Stadyumu
20.30: Galatasaray - Başakşehir / RAMS Park
23 Aralık Salı
15.00: Kocaelispor - Erzurumspor FK / Kocaeli Stadyumu
17.30: Konyaspor - Antalyaspor / Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
20.30: Fenerbahçe - Beşiktaş / Chobani Stadyumu
24 Aralık Çarşamba
13.00: Iğdır FK - Aliağa Futbol A.Ş / Iğdır Şehir Stadı
15.30: Boluspor - Fethiyespor / Bolu Atatürk
18.00: Keçiörengücü - Beyoğlu Y. Çarşı Spor
20.30: Samsunspor - Eyüpspor / Samsun Yeni 19 Mayıs