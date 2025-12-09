Galatasaray U19 Monaco'ya farklı kaybetti

Galatasaray U19 Monaco'ya farklı kaybetti
Yayınlanma:
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Monaco U19'a 5-0 mağlup oldu.

Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nde Monaco U19'a konuk oldu.

GALATASARAY'DAN FARKLI YENİLGİ

Mücadele, Monaco U19'un 5-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 62. dakikada penaltıdan Cabral, 68. ve 83. dakikalarda Dodo, 72. dakikada Konate ve 79. dakikada Tincres attı.

Monaco'da Tincres, 53. dakikada penaltı kaçırdı.

TEMSİLCİMİZ TEK GALİBİYETLE BİTİRDİ

Bu sonuçla Galatasaray, 4 puanla 31. sıraya geriledi.

Monaco ise 9 puanla 15. sıraya yükseldi.

Temsilcimiz, oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
2024/11/07/hbgs.jpg

A TAKIMIN MAÇI 23.00'TE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.

Stade Louis-ll'de oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

