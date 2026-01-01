Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı nasıl yakalayacağını açıkladı

Galatasaray, Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ı nasıl yakalar? Bilal Meşe açıkladı.

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamladı. Fenerbahçe ikinci sırada.
Ligin ikinci yarısında neler olacak? Fenerbahçe'nin şansı Galatasaray'dan az mı?

2024/11/07/hbgs.jpgGazeteci Bilal Meşe, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı nasıl yakalayacağını açıkladı. Meşe, Milliyet'teki yazısında "Oturmuş kadrosu ve oyun istikrarıyla Galatasaray, zirvedeki yerini koruyor. Bu bir gerçek ve hakkını teslim etmek gerekir. Ancak hemen ensesinde bir başka gerçek daha var; Fenerbahçe. Sarılacivertliler pes eder mi? Bu kadroyla zirve yarışından kopar mı? Bence hayır" dedikten sonra şöyle devam etti:

"TALİSCA TEK BAŞINA YETMEZ"

Neden mi? Çünkü Fenerbahçe Yönetimi bekleme modunda değil. Dış transferde düğmeye çoktan basıldı. Samsunspor’dan kadroya katılan Musaba, atletik ve yeteneğiyle önemli bir hamledir bence. Doğru kullanılırsa fark yaratabilecek bir krampondur.

2024/11/08/hbfb.jpgElbette eksiklikler yok mu? Var... Tribünden baktığımız zaman net bir şekilde görülüyor: Bir stoper, bir merkez orta saha, bir de forvet şart.

Hücum hattında kaliteli ayaklar bulunuyor, bu tartışılmaz. Özellikle Talisca kalite kokuyor, golleriyle fark yaratıyor. Ancak tek başına yetmez, zirve yarışı kolektif güç ister.
Yönetim cephesinde hummalı bir çalışma var. Bu da camiaya umut veriyor. Nokta atışı transferlerle Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı daha yükselecektir. Özetle bu lig henüz bitmedi. Bu korakor zirve yarışının sonunu herkes gibi ben de merak ediyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

