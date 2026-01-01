Hacıosmanoğlu söyledi: Bahis skandalında tsunami etkisi yaratacak iddia

Hacıosmanoğlu söyledi: Bahis skandalında tsunami etkisi yaratacak iddia
Yayınlanma:
Türk futbolunu sarsan bahis skandalında sıra kimlere geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu söyledi. Tsunami etkisi yaratacak iddia.

Türk futbolunda 2025 yılına bahis ve şike iddiaları ile soruşturması damgasını vurdu.
Bahis skandalında başta hakemler ve futbolcular olmak üzere pek çok isim açıklandı.
Savcılığın da el koymasıyla soruşturmalar derinleştirildi, ortaya çıkan gerçekler Türk futbolunu sarstı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU DEMİŞTİ

Peki 2026'da neler olacak. Sabah gazetesinden Murat Özbostan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun söylediklerini hatırlatarak olabilecekleri açıkladı.

Hacıosmanoğlu'ndan 2025 itirafı geldiHacıosmanoğlu'ndan 2025 itirafı geldi

Özbostan, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Türk sporu için 2025 yılı genel olarak oldukça başarılı ve gurur verici geçti. Özellikle bireysel branşlarda ve milli takımlarda tarihi zaferler, rekorlar ve madalyalar alındı. Futbol tarafında ise Galatasaray'ın dominasyonu öne çıktı, basketbolda ise Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferi ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket gümüşü yılı taçlandırdı.
Yılın son günlerine futboldaki bahis soruşturması gibi skandallar da damga vurdu. Genel beklenti: Soruşturma teknik direktörlere sıçrarsa 'tsunami etkisi' yaratacak, çünkü TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu daha önce, "Sıra teknik direktör, antrenör, menajer ve kulüp başkanlarında" demişti. Bu konu uzunca bir süre daha tartışılacak ve yeni operasyonlarla devam edecek. Ben bunu Türk sporu için çok önemli bir adım olarak görüyorum. Temizlik yapılacaksa sonuna kadar yapılmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Spor
Ajda Pekkan Semiramis Pekkan için 20 milyon lirayı reddetti
Ajda Pekkan Semiramis Pekkan için 20 milyon lirayı reddetti
2 Fenerbahçeli 1 Galatasaraylı var: Liste belli oldu
2 Fenerbahçeli 1 Galatasaraylı var: Liste belli oldu