Hacıosmanoğlu'ndan 2025 itirafı geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2026 yılına girerken futbol camiasına ve sporseverlere hitaben bir yeni yıl mesajı yayımladı.

Milli takımlara vurgu yapan Hacıosmanoğlu'nu bahis ve şike operasyonlarına değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim Hacıosmanoğlu ayrıca satır arasında bir itirafta da bulundu.

TFF harcama limitlerini açıkladı: Galatasaray Fenerbahçe'nin 2 katı

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN YENİ YIL MESAJINDAN SATIR BAŞLARI

Yeni yıl temennisi: 2026’nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve refah getirmesi dileği.

2026’nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve refah getirmesi dileği. Futbolun gücü: Futbolun gençler ve aileler için umut kaynağı olduğunu, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

Futbolun gençler ve aileler için umut kaynağı olduğunu, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı. Altyapı ve tesisler: Türkiye’nin genç nüfus potansiyeli, tamamlanmış tesisleri ve modern stadyumlarıyla önde gelen futbol ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin genç nüfus potansiyeli, tamamlanmış tesisleri ve modern stadyumlarıyla önde gelen futbol ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Adalet vurgusu: Futbola hizmet yolunda temel ilkenin adalet olduğunu, bu değerlerin yol gösterici olmaya devam edeceğini belirtti.

2025 İTİRAFI: MUHASEBE YAPARAK...

Hacıosmanoğlu mesajında "Sevinç ve üzüntüleriyle geride kalan bir yılın muhasebesini yaparak, yeni hedef ve umutlarla 2026 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz" sözleriyle 2025 yılının muhasebesini de içlerinde yaptıklarının altını çizdi.

AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ: