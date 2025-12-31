Hacıosmanoğlu'ndan 2025 itirafı geldi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 2026 yılına girerken futbol camiasına ve sporseverlere hitaben bir yeni yıl mesajı yayımladı.
Milli takımlara vurgu yapan Hacıosmanoğlu'nu bahis ve şike operasyonlarına değinmemesi dikkatlerden kaçmadı.
İbrahim Hacıosmanoğlu ayrıca satır arasında bir itirafta da bulundu.
İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN YENİ YIL MESAJINDAN SATIR BAŞLARI
- Yeni yıl temennisi: 2026’nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve refah getirmesi dileği.
- Futbolun gücü: Futbolun gençler ve aileler için umut kaynağı olduğunu, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.
- Altyapı ve tesisler: Türkiye’nin genç nüfus potansiyeli, tamamlanmış tesisleri ve modern stadyumlarıyla önde gelen futbol ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti.
- Adalet vurgusu: Futbola hizmet yolunda temel ilkenin adalet olduğunu, bu değerlerin yol gösterici olmaya devam edeceğini belirtti.
2025 İTİRAFI: MUHASEBE YAPARAK...
Hacıosmanoğlu mesajında "Sevinç ve üzüntüleriyle geride kalan bir yılın muhasebesini yaparak, yeni hedef ve umutlarla 2026 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz" sözleriyle 2025 yılının muhasebesini de içlerinde yaptıklarının altını çizdi.
AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ:
Sevinç ve üzüntüleriyle geride kalan bir yılın muhasebesini yaparak, yeni hedef ve umutlarla 2026 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılın başta futbol ailemiz olmak üzere ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve refah getirmesini diliyorum.
- Gençlerimiz ve ailelerin umutlarını, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiren futbol, ülkemizin uluslararası arenada en etkili ifade araçlarından biri. Genç nüfus potansiyelimiz, tamamlanmış tesislerimiz, yeni yapılan ve yeniden düzenlenen stadyumlarımızla önde gelen futbol ülkelerinden biriyiz. Bu potansiyelimizi, planlı bir gelişim anlayışıyla elit futbol seviyesine taşımak ve geleceğin yıldızlarının bu topraklardan çıkması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler, kırmızı çizgimiz ülkemiz ve milletimiz için kutsal addettiğimiz bu görevi yerine getirme kararlılığında, tüm kulüplerimizle, antrenörlerimizle, gençlerimizle, futbol gönüllüleri ve destek olmak isteyen herkesle güç birliğine hazırız. Büyük bir futbol dönüşümünü ancak birlikte başarabiliriz.
- Değerli sporseverler;
- Ülkemize ve Türk futboluna hizmet için çıktığımız bu yolda temel ilkemiz adalet oldu. Adaletin, iyiliğin ve hoşgörünün temsilcisi bir inancın ve milletin mensupları olarak, bu değerler her zaman yolumuzu aydınlattı; bundan sonra da rehberimiz olmaya devam edecek.
- Yeni yılda Millî Takımlarımızı ve kulüplerimizi önemli sınavlar bekliyor. Tarihin en iyi jenerasyonlarından birine sahip A Millî Takımımızın, Dünya Kupası bileti alması önceliğimiz olacak. Ay-yıldızlılarımız, play-off'lardan alnının akıyla çıkarak 24 yıllık özlemimizi sonlandıracaktır. Kadın A Millî Takımımız, Dünya Kupası elemeleri oynayacak. Ümit Millî Takımımız da Avrupa Şampiyonası yolunda son viraja girecek. Millî Takımlarımızın hedeflerine ulaşacağına gönülden inanıyorum.
- Geleceğe yönelik ortak temennilerimizden biri de kulüplerimizin Avrupa kupalarında başarılarına yenilerini eklemesidir. Her alanda giderek büyüyen futbol dünyasına yön veren ülkelerden biri haline gelmek, futbol markamızı güçlendirmek için kulüplerimizin alacağı puanlar büyük önem taşımaktadır. İnşallah kulüplerimizin elde edeceği iyi sonuçlar ve ülke puanına sağlayacağı katkılarla ilerleyen yıllarda Avrupa kupalarına daha fazla takımla katılma hakkı elde edeceğiz.
- Futbolumuzun güçlenmesi, yarınlara daha umutlu bakabilmemiz için geride bıraktığımız yılda ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla değerli anlaşmalara imza attık. Türk futbolunun potansiyeline inanan, her zaman verdikleri güçlü destekle katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.
İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı