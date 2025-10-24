Süper Lig'de olaylı maç: 3 gol iptal edildi 1 kırmızı kart çıktı

Yayınlanma:
Fatih Karagümrük ile Kayserispor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçta 3 gol iptal edilirken 1 de kırmızı kart çıktı.

Süper Lig’in 10. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Fatih Karagümrük’ün gollerini 16’da Sam Larsson (P) ve 79’da Atakan Çetinkya attı. Konuk ekibin golleri ise 68 ve 74’te German Onugkha’dan geldi.

ffhghgn.jpg

BENES KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kayserispor’da Laszlo Benes, 90+2’de kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

3 GOL İPTAL

26 ve 45’te Fatih Karagümrük’ün kaydettiği goller ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Kayserispor’un ise 63’teki golü çizgi ihlali sebebiyle iptal edildi.

DETAYLAR

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mehmet Salih Mazlum

Mısırlı.com Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Roco, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 89 Doh), Berkay Özcan (Dk. 76 Johnson), Serginho (Dk. 89 Gray), Larsson, Ahmet Sivri (Dk. 76 Barış Kalaycı), Fofana

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Arif Kocaman (Dk. 46 Mendes), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Burak Kapacak), Bennasser (Dk. 5 Dorukhan Toköz), Mane (Dk. 58 Opoku), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso (Dk. 90+5 Nurettin Korkmaz), Onugkha

Kaynak:Haber Merkezi / AA

