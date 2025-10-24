Fenerbahçe'de Soner Erdoğmuş göreve getirildi
Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın başkanlık görevine gelmesiyle birlikte amatör şubelerde yeni atamalar yapılmaya devam ediyor.
SONER ERDOĞMUŞ VOLEYBOL ŞUBE DİREKTÖRÜ OLDU
Sarı-lacivertlilerde son olarak Voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş getirildi.
Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklamada “Ülke voleybolu adına birçok ilki hayata geçiren, Türk voleybolunun lokomotifi Voleybol Şubemizin Direktörü Soner Erdoğmuş oldu. Yeni Voleybol Şube Direktörümüz Soner Erdoğmuş’a görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve Voleybol Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe maçı sonrası çok sinirlendi: Bir daha sahaya çıkmasını beklemiyor
FEDERASYONDA GÖREV YAPTI
Soner Erdoğmuş, 2010-2016 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonunda plaj voleybolu koordinatörü ve milli takımlar sorumlusu olarak görev aldı.
Kaynak:Haber Merkezi / AA