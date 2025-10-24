Fenerbahçe'de Soner Erdoğmuş göreve getirildi

Fenerbahçe'de Soner Erdoğmuş göreve getirildi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş getirildi.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın başkanlık görevine gelmesiyle birlikte amatör şubelerde yeni atamalar yapılmaya devam ediyor.

SONER ERDOĞMUŞ VOLEYBOL ŞUBE DİREKTÖRÜ OLDU

Sarı-lacivertlilerde son olarak Voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş getirildi.

Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklamada “Ülke voleybolu adına birçok ilki hayata geçiren, Türk voleybolunun lokomotifi Voleybol Şubemizin Direktörü Soner Erdoğmuş oldu. Yeni Voleybol Şube Direktörümüz Soner Erdoğmuş’a görevinde başarılar diliyor; Kulübümüze ve Voleybol Şubemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

FEDERASYONDA GÖREV YAPTI

Soner Erdoğmuş, 2010-2016 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonunda plaj voleybolu koordinatörü ve milli takımlar sorumlusu olarak görev aldı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

