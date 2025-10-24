Fenerbahçe maçı sonrası çok sinirlendi: Bir daha sahaya çıkmasını beklemiyor

Fenerbahçe - Stuttgart maçının ardından konuşan Nihat Kahveci, hakeme tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’ndaki maçta sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

HAKEM KARARLARI OLAY OLDU

Fenerbahçe – Stuttgart maçının hakemi Jakob Kehlet, verdiği kararlarla geceye damga vurdu. Danimarkalı hakem verdiği kararlarla taraftarları çıldırtırken bir tepki de Nihat Kahveci’den geldi.

NİHAT KAHVECİ’DEN ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından Kontraspor Youtube kanalında konuşan Nihat Kahveci, Jakob Kehlet’i sert sözlerle eleştirdi.

“ONA MAÇ VERİLMEZ"

Nihat Kahveci açıklamasında "Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hakemlerinden biri yönetti maçı! Bir sonraki Avrupa seansında bu hakem Danimarkalı. Danimarka'da Kopenhag sokaklarında bisikletine binsin, Avrupa'daki maçları izlesin. Bence ona maç verilmez” dedi.

