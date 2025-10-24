Sadettin Saran'a desteğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği (FBİAD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için olay iddia

TEBRİKNAME BERATI VERİLDİ

Chobani Stadyumu’nda yapılan görüşmede FBİAD Yönetim Kurulu, başkanlığa seçilen Sadettin Saran’a Tebrikname Beratı takdim etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan FBİAD Yönetim Kurulu Başkanı Güven Güleşce, ellerinden geldiğince destek vereceklerini belirtti.

“SPONSORLUKLAR OLUŞTURMAYA HAZIRIZ”

Güven Güleşçe konuşmasında "Seçim süreci boyunca hem öncesinde hem de sonrasında sergilediğiniz duruş, kulüpte oluşturduğunuz birleştirici ve bütünleştirici hava hepimizi son derece memnun etti. Fenerbahçe’yi başarıya götürecek, potansiyelini tam olarak ortaya çıkaracak en önemli unsur budur. Dernek olarak bundan sonraki süreçte tüm kaynaklarımızı ve potansiyelimizi Fenerbahçe için kullanmak istiyoruz. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya, taşın altına elimizi koymaya, projeler geliştirmeye ve sponsorluklar oluşturmaya hazırız" sözlerini sarf etti.