Fenerbahçe'de sakatlık: Oyundan çıkmak zorunda kaldı

Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Nelson Semedo sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ediyor.

NELSON SEMEDO SAKATLANDI

Karşılaşmanın 20. dakikası oynandığı sırada Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Maçta sakatlanan Nelson Semedo daha fazla devam edemedi. Oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu dahil oldu.

İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Edson, Asensio, İsmail, Nene, Kerem, Duran

"OYUNA TAZELİK KATMAK İSTEDİK"

İlk 11'de rotasyona giden Fenerbahçe'de Tedesco maç önü yaptığı açıklamada "Derbide Oğuz, Talisca ve Duran iyi performans gösterdi. Fred'in antrenman performansı iyiydi. Oyuna tazelik iştah katmak istedik. Bu isimler de bunu karşıladığı için ilk 11'de başlayacaklar” demişti.

