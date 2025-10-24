Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için olay iddia

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için olay iddia
Yayınlanma:
Fenerbahçe - Stuttgart maçının ardından konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'deki şampiyonluk şansı için konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE KAZANDI

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 34. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan kaydetti.

2024/11/08/hbfb.jpg

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’ye dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Süper Lig’teki şampiyonluk şanslarına dair sürpriz bir yorumda bulundu.

191214-ridvan-dilmen-den-dikkat-ceken-galatasaray-iddiasi-6890609e64e52.jpg

GALATASARAY KADAR ŞANSI OLUR”

Devre arasını işaret eden Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe devre arasına 3-4 puan geride girerse şampiyonlukta Galatasaray kadar şansı olur diye düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

Sinan Engin'den Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için şaşırtan tahminSinan Engin'den Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için şaşırtan tahmin

GALATASARAY’IN 6 PUAN GERİSİNDELER

Süper Lig’de 9. hafta geride kalırken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep FK’ye konuk olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Spor
Hollanda Büyükelçisi'nden Ajax Galatasaray maçı öncesi olay açıklama
Hollanda Büyükelçisi'nden Ajax Galatasaray maçı öncesi olay açıklama
Ahmet Çakar Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu
Ahmet Çakar Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu