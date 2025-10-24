Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için olay iddia

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE KAZANDI

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 34. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’ye dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Süper Lig’teki şampiyonluk şanslarına dair sürpriz bir yorumda bulundu.

“GALATASARAY KADAR ŞANSI OLUR”

Devre arasını işaret eden Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe devre arasına 3-4 puan geride girerse şampiyonlukta Galatasaray kadar şansı olur diye düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

Sinan Engin'den Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için şaşırtan tahmin

GALATASARAY’IN 6 PUAN GERİSİNDELER

Süper Lig’de 9. hafta geride kalırken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ın 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep FK’ye konuk olacak.