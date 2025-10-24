Sinan Engin'den Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için şaşırtan tahmin

Sinan Engin'den Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için şaşırtan tahmin
Yayınlanma:
Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacağı maça dair tahminde bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

GAZİANTEP FK BURAK YILMAZ İLE HİÇ KAYBETMEDİ

Süper Lig'e Galatasaray ve Konyaspor yenilgileri ile başlayan Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesiyle ligde hiç yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın başında olduğu 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Gaziantep ekibi, topladığı 17 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Rafa Silva!Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Rafa Silva!

FENERBAHÇE 3. SIRADA

Sarı-lacivertliler, ligde 19 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SİNAN ENGİN'DEN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Sinan Engin, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Engin, Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'yi yeneceğini belirterek, ''Gaziantep kazanır'' ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Spor
Galatasaray'ın Bodo Glimt galibiyeti şaşırttı
Galatasaray'ın Bodo Glimt galibiyeti şaşırttı
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Rafa Silva!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Rafa Silva!