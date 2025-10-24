Sinan Engin'den Gaziantep FK Fenerbahçe maçı için şaşırtan tahmin

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK BURAK YILMAZ İLE HİÇ KAYBETMEDİ

Süper Lig'e Galatasaray ve Konyaspor yenilgileri ile başlayan Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesiyle ligde hiç yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın başında olduğu 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Gaziantep ekibi, topladığı 17 puanla 4. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE 3. SIRADA

Sarı-lacivertliler, ligde 19 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

SİNAN ENGİN'DEN ŞAŞIRTAN TAHMİN

Sinan Engin, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Engin, Gaziantep FK'nın Fenerbahçe'yi yeneceğini belirterek, ''Gaziantep kazanır'' ifadesini kullandı.