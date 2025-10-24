Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Rafa Silva!

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Rafa Silva!
Yayınlanma:
Beşiktaş, yıldız oyuncusu Rafa Silva ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.

Beşiktaş, Portekizli oyuncu Rafa Silva ile ilgili açıklama yaptı.

her iki alt baldır adalesinde sertliK ve ağrı hisseden Rafa Silva'da gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir.

Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'' ifadeleri yer aldı.

RAFA SILVA'NIN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş ile 15 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

