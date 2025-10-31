Spalletti'nin Kenan Yıldız kararı ortaya çıktı

Spalletti'nin Kenan Yıldız kararı ortaya çıktı
Yayınlanma:
İtalyan ekibi Juventus'un başına Luciano Spalletti dönemi resmen başlarken, tecrübeli teknik adamın Kenan Yıldız kararı ortaya çıktı.

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Igor Tudor ile yollar ayrıldı.

JUVENTUS'TA SPALETTI DÖNEMİ

Tudor'un ayrılığının ardından takımın başına Luciano Spalletti getirildi.

splaa.jpg
Juventus'un yeni teknik direktörü Luciano Spalletti

İLK MAÇI CREMONESE İLE

Spalletti yönetimindeki ilk maçında yarın Cremonese ile karşılaşacak olan Juventus'ta önemli değişiklikler yapılması bekleniyor.

La Gazetta della Sport'un haberine göre; Spalletti’nin 4-3-3 ya da 4-2-3-1 sistemlerini tercih edebileceği ancak üçlü savunmanın da tamamen göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Juventus, Igor Tudor yönetiminde ağırlıklı olarak üçlü savunma ile oynamıştı.

SPALETTI'DEN KENAN YILDIZ KARARI

Tecrübeli teknik adam, milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili kararını da verdi.

Hücum hattında Kenan Yıldız’ın yeniden sol kanatta görev alması bekleniyor. Ancak bu kez genç futbolcunun daha serbest bir rolde oynayacağı ifade edildi.

Teknik direktör Spalletti’nin, Napoli döneminde Khvicha Kvaratskhelia’yı kullandığı esnek sistemin benzerini milli oyuncu üzerinde uygulayabileceği belirtildi.

Böylece Kenan’ın hem çizgide hem de merkeze doğru hareket ederek oyuna daha fazla yön verebileceği, hücum varyasyonlarında kilit bir rol üstlenmesinin planlandığı vurgulandı.

KENAN YILDIZ'IN JUVENTUS KARNESİ

Bu sezon Juventus formasıyla 12 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol atarken 4 de gol pası verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

