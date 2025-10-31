Osimhen'in bonservisi belli oldu

Osimhen'in bonservisi belli oldu
Yayınlanma:
Galatasaray, dev takımların yakından takip ettiği Victor Osimhen'in bonservisini belirledi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 2025-2026 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Sezon başında birçok dev kulübün yakından takip ettiği Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Galatasaray, başta Barcelona ve PSG'nin kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen'in bonservisini belirledi.

Sinan Engin Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladıSinan Engin Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

140 MİLYON EURO'LUK DEV BONSERVİS

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen için 140 milyon euro altındaki tekliflere cevap bile vermeyecek.

OSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı toplam 9 maçta 6 gol atmayı başardı.

Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Spor
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kadro açıklandı
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kadro açıklandı
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı
Galatasaray'da tesislere gelmedi: Sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da tesislere gelmedi: Sözleşmesi feshedildi