Osimhen'in bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 2025-2026 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.

Sezon başında birçok dev kulübün yakından takip ettiği Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor.

GALATASARAY BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Galatasaray, başta Barcelona ve PSG'nin kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen'in bonservisini belirledi.

140 MİLYON EURO'LUK DEV BONSERVİS

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray, Victor Osimhen için 140 milyon euro altındaki tekliflere cevap bile vermeyecek.

OSIMHEN'İN SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Osimhen, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı toplam 9 maçta 6 gol atmayı başardı.

Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.