Sinan Engin Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Derbiyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak.

FENERBAHÇE KAYBETMEDİ

Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, oynadığı 10 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlik alarak topladığı 22 puanla 3. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ 4. SIRADA

Beşiktaş, 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı ve 17 puanla 4. sırada bulunuyor.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Sinan Engin, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine dair tahminde bulundu.

Engin, kritik derbi için ''Beşiktaş kazanır'' yorumunu yaptı ve siyah-beyazlıların galip geleceğini belirtti.