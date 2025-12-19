Mustafa Çulcu: Hakemin kararı güldürdü!

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan Türkiye Kupası maçının hakem kararlarını değerlendirdi.

Çulcu, Fotomaç'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- 10 gün önce 2 net penaltının badem olduğu Beşiktaş- Gaziantep lig maçının kahramanları Halil Umut Meler ve Kadir Sağlam(!) yer değiştirerek akşam kupadaydı.

- Daha birinci dakikada Gökdeniz-Ömer Ali mücadelesine çaldığı faulü görünce "Bir elit kategori hakem için bu nasıl faul" dedirtti, güldürdü.

"İPTAL KARARI DOĞRU"

- Galatasaray'ın 24'te Ahmed Kutucu ile bulduğu gol öncesinde Sara topu kapma mücadelesinde Kaluzinski'ye faul yaptı, iptal kararı doğru.

Galatasaray tek golle kazandı: Kupaya galibiyetle başladı

- 27'de Bertuğ ile mücadelesinde Sallai'ye ve 41'de Opoku ile mücadelesinde Ahmed'e çıkan sarı kartlar çok ucuz hatta gereksizdi.

- 63'te İcardi'nin şutunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru.

- 81'de Davinson'un bacakları arasından seken kapalı koluna gelen topta ve 90+1'de Arda-Fayzullaev pozisyonlarında Başakşehir penaltı bekledi ama devam kararları doğru.