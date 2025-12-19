Mustafa Çulcu: Hakemin kararı güldürdü!

Mustafa Çulcu: Hakemin kararı güldürdü!
Yayınlanma:
MHK eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray-Başakşehir maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Çulcu, hakemin bir kararı için "Güldürdü" yorumunu yaptı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan Türkiye Kupası maçının hakem kararlarını değerlendirdi.

Çulcu, Fotomaç'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- 10 gün önce 2 net penaltının badem olduğu Beşiktaş- Gaziantep lig maçının kahramanları Halil Umut Meler ve Kadir Sağlam(!) yer değiştirerek akşam kupadaydı.

- Daha birinci dakikada Gökdeniz-Ömer Ali mücadelesine çaldığı faulü görünce "Bir elit kategori hakem için bu nasıl faul" dedirtti, güldürdü.

"İPTAL KARARI DOĞRU"

- Galatasaray'ın 24'te Ahmed Kutucu ile bulduğu gol öncesinde Sara topu kapma mücadelesinde Kaluzinski'ye faul yaptı, iptal kararı doğru.

Galatasaray tek golle kazandı: Kupaya galibiyetle başladıGalatasaray tek golle kazandı: Kupaya galibiyetle başladı

- 27'de Bertuğ ile mücadelesinde Sallai'ye ve 41'de Opoku ile mücadelesinde Ahmed'e çıkan sarı kartlar çok ucuz hatta gereksizdi.

- 63'te İcardi'nin şutunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru.

- 81'de Davinson'un bacakları arasından seken kapalı koluna gelen topta ve 90+1'de Arda-Fayzullaev pozisyonlarında Başakşehir penaltı bekledi ama devam kararları doğru.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

