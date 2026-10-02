Son Dakika | TFF'den Galatasaray'ı yıkan karar: Resmen açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı. TFF'den Galatasaray'a kötü haber geldi.

GALATASARAY'IN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılıların teknik direktör Okan Buruk ve Lesley Ugochukwu için yaptığı itirazları reddetti.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Galatasaray A.Ş.’nin Teknik Sorumlusu Okan Buruk’un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.’nin Futbolcusu Lesley Chimuanya Ugochukwu’nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle, karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçında Okan Buruk yoğun itirazı nedeniyle kırmızı kart gördü ve 1 maç ceza aldı. Ozan Tufan'a sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gören Lesley Ugochukwu'ya ise 2 maç men cezası verildi.