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Halk TV Spor Son Dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheliye tutuklama talebi

Son Dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheliye tutuklama talebi

Son dakika haberi... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu beraberinde 7 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle yargılanacak.

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Son Dakika | MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheliye tutuklama talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğu, Ferdi Karadoruk, Emre Kosif ve Yunus Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 7 ismin savcılıktaki ifadeleri sona erdi.

MHK BAŞKANI FERHAT GÜNDOĞDU DAHİL 7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Öğle saatlerinde başlayan ve 8 saat süren ifade işlemlerinin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahmet Şahin ve TFF Merkez Hakem Kurulu eski Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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