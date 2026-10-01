Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı kamuoyuna yansıdı.

İddialara göre kayıt, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile gerçekleştirilen bir görüşmeye ait. Söz konusu ses kaydında yer alan ifadelerin, soruşturma dosyası kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor.

"YA DİLEKÇENİ VER, HAKEMLİĞİ BIRAK YA DA ADAM OL"

Kayıtta, Kerem Ersoy'un bir süredir görev alamamasına ilişkin yaptığı görüşmede Ferhat Gündoğdu'nun sert ifadeler kullandığı öne sürüldü.

İddiaya göre Gündoğdu, hakeme yönelik olarak:

"Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum."

ifadelerini kullandıktan sonra,

"Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol."

sözlerini sarf ediyor.

"HAKEMLİĞİNİ BİTİRMEKLE BİTİRMEMEK ARASINDA RAMAKTAYIM"

Kayıtta yer aldığı iddia edilen bir başka bölümde ise Gündoğdu'nun hakemlik kariyerine yönelik ifadeleri dikkat çekti.

Gündoğdu'nun,

"Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum."

ve

"Ya adam ol ya da bırak git."

ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

BABASIYLA İLGİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Ses kaydındaki en çok konuşulan bölümlerden birinin de Kerem Ersoy'un babasıyla ilgili ifadeler olduğu belirtildi.

İddiaya göre Gündoğdu'nun,

"Ben seni babandan ayrı düşünemem."

diyerek bazı faaliyetleri hakemin durumuyla ilişkilendirdiği öne sürüldü.

"DEVLET TAKİP EDİYOR"

Kayıtta yer aldığı belirtilen bir başka dikkat çekici ifade ise bazı yazışmalar ve kişilerle ilgili oldu.

Gündoğdu'nun,

"Devlet takip ediyor, yakalıyor."

şeklindeki sözlerinin de soruşturma kapsamında inceleneceği kaydedildi.

"MHK HAKKINDA BİR DAHA KONUŞMA"

İddialara göre görüşmede MHK ile ilgili açıklamalar da yer aldı.

Gündoğdu'nun Kerem Ersoy'a,

"MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur."

ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

"DÜRÜSTSÜN" DE DEDİ

Ses kaydında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise sert ifadelerin yanında hakem performansına yönelik olumlu değerlendirmelerin bulunması oldu.

İddiaya göre Gündoğdu, görüşmenin bazı bölümlerinde Kerem Ersoy için,

"Maçta hata yapmıyorsun."

ve

"Dürüstsün."

ifadelerini de kullandı.

SORUŞTURMADA DEĞERLENDİRİLECEK

Kamuoyuna yansıyan ses kaydının doğruluğu ve hukuki niteliğiyle ilgili resmi makamlar tarafından yapılacak incelemeler merakla bekleniyor. Soruşturma kapsamında ses kayıtlarının teknik incelemeye alınabileceği ve elde edilecek bulguların dosyaya dahil edilebileceği belirtiliyor.