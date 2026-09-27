Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe'de karar çıktı: Aziz Yıldırım istediğini aldı

Son Dakika | Fenerbahçe'de karar çıktı: Aziz Yıldırım istediğini aldı

Fenerbahçe'de olağan mali genel kurulda Aziz Yıldırım'ın talep ettiği yetkiler oylandı. Yıldırım oy çokluğuyla istediği yetkileri aldı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe'de karar çıktı: Aziz Yıldırım istediğini aldı
Son Güncelleme:

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak eski ve mevcut yönetim mali tabloya dair sunumlarını yaptı.

SADETTİN SARAN YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Daha sonrasında ise Sadettin Saran yönetiminin 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri için idari ve mali yönden ibra oylaması yapıldı. Saran yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin kasasında kaç para olduğunu açıkladıAziz Yıldırım Fenerbahçe'nin kasasında kaç para olduğunu açıkladı

AZİZ YILDIRIM İSTEDİĞİ YETKİYİ ALDI

En sonunda ise Aziz Yıldırım yönetiminin genel kuruldan istediği yetkiler oylandı. Oylama sonucunda Aziz Yıldırım istediği yetkileri aldı.

Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin Hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Genel kurulun verdiği yetkiyle yönetim kurulu, Kenan Evren Lisesi arazisine yapılacak Fenerbahçe Müzesi, Maltepe Futbol Akademisi ve Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki Metin Aşık binası projelerinin yanı sıra Chobani Stadı'nın kapasitesinin artırılması projesi ile 120. yıl piyangosuna ilişkin çalışmalarını sürdürebilecek.

Yönetim kurulu ayrıca, Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili Medicana ile yapılan işbirliğini gözden geçirerek karar alabilecek ve gerektiğinde hukuki süreç başlatabilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro