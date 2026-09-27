Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin kasasında kaç para olduğunu açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'ye sahip çıkılması gerektiğini aktaran Yıldırım, "Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bir sessizliğin de derinliği vardır. 'Fenerbahçe şampiyon olacak' dedim, diyorum. Bunu inanarak söylüyorum. Ben bir sene sonra yokum. O yüzden destek olun." dedi.

FENERBAHÇE'NİN KASASINDAKİ PARAYI AÇIKLADI

Fenerbahçe'nin kasasında 77 milyon euro olduğunu aktaran Aziz Yıldırım, "Şu ana kadar 180 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık, paralar geliyor. Bizim olduğumuz dönemde ne hisse senedi satacağız ne sermaye artışı yapacağız. Buna ihtiyacımız yok. Mayıs sonu itibarıyla 24 milyon euro açığımız görünüyor. Ama buna sponsor gelirlerimiz konulmadığı için böyle bir açık görünüyor.

Kongre geldiği zaman 'Ben size denk şekilde teslim ediyorum.' diyeceğim. 8 Haziran'dan 24 Eylül 2026'ya kadar Fenerbahçe'nin geliri 197 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nden 26 milyon euro geldi. Bizim gibi şahıslardan 40 milyon euro geldi. Kombine geliri 30, bilet geliri 5 milyon euro, loca geliri 10 milyon euro.

Gelirimiz 197 milyon 454 bin 995 euro. Bunun içinde 7 milyon euro önceki yönetimden bize bırakılan para. 4 ayda 197 milyon euro kaynak üretmişiz. Giderlerimiz ise 22 milyon euro. Futbol takımının giderleri 105 milyon euro. Toplam giderimiz 127 milyon euro. Toplamda kasamızda 77 milyon euro var. Hangi şirketin kasasında bu para var?" ifadelerini kullandı.