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Halk TV Spor Aziz Yıldırım'dan stat açıklaması: İnşaatın başlayacağı tarih belli oldu

Aziz Yıldırım'dan stat açıklaması: İnşaatın başlayacağı tarih belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Chobani Stadyumu hakkında açıklamada bulundu ve inşaatın başlayacağı tarihi duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Aziz Yıldırım'dan stat açıklaması: İnşaatın başlayacağı tarih belli oldu - Fotoğraf: 1
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe'nin olağan mali ve idari genel kurulu gerçekleşti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ikinci kez kürsüye çıktı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'dan stat açıklaması: İnşaatın başlayacağı tarih belli oldu - Fotoğraf: 2
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Aziz Yıldırım, Chobani Stadyumu'nun kapasitesini artıracaklarını duyururken, inşaata dair detaylar verdi.

Aziz Yıldırım'dan stat açıklaması: İnşaatın başlayacağı tarih belli oldu - Fotoğraf: 3
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STAT KAPASİTESİ 64 BİN'E ÇIKACAK

Chobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bin kapasiteye çıkarılacağını belirten Yıldırım, ''Stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum, bizi kabul ettiğinde bu konu açıldı, 'Hemen başlayın, yapın' diye talimat da verdi hemen yapmamız için.'' ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'dan stat açıklaması: İnşaatın başlayacağı tarih belli oldu - Fotoğraf: 4
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İNŞAATIN BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Aziz Yıldırım, projenin imza aşamasında olduğunu ve inşaatın kasım ayında başlanmasının planlandığını belirtti.

Aziz Yıldırım'dan stat açıklaması: İnşaatın başlayacağı tarih belli oldu - Fotoğraf: 5
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''KASIM AYINDA DIŞARIDAN İNŞAAT BAŞLAYACAKTIR''

Fenerbahçe Başkanı, ''Projeler Ankara'da, imza safhasında, konuştuk, 1 hafta 10 güne çıkar. Kasım ayında dışardan inşaat başlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

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