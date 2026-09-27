Aziz Yıldırım'dan stat açıklaması: İnşaatın başlayacağı tarih belli oldu

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STAT KAPASİTESİ 64 BİN'E ÇIKACAK

Chobani Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bin kapasiteye çıkarılacağını belirten Yıldırım, ''Stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum, bizi kabul ettiğinde bu konu açıldı, 'Hemen başlayın, yapın' diye talimat da verdi hemen yapmamız için.'' ifadelerini kullandı.