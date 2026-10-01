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Fenerbahçe'ye FIFA tarafından uygulanan üç dönemlik transfer yasağı sona erdi. Sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz hafta kamuoyuyla paylaştığı süreç, gerekli ödemenin yapılmasının ardından resmi olarak sonuçlandı.

YASAĞIN KAYNAĞI: EN-NESYRI'NİN BONSERVİS BORCU

FIFA'nın kayıt sistemine 25 Eylül'de eklenen yasak, 2024-2025 sezonunda Sevilla'dan transfer edilen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin bonservis ödemesine ilişkin bir taksit gecikmesinden kaynaklanıyordu. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına göre, 30 Nisan 2026 tarihli taksidin zamanında ödenmemesi üzerine Sevilla, FIFA nezdinde girişimde bulunmuş; yeni yönetim göreve geldikten sonra geciken taksit ödenmiş olsa da Sevilla'nın bir sonraki taksidin de erken ödenmesi talebi FIFA tarafından değerlendirmeye alınmıştı.

ÖDEME YAPILDI, SÜREÇ TAMAMLANDI

Fenerbahçe yönetimi, FIFA kararıyla hükmedilen ödemeyi 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurmuştu. Kulüp, ödemenin ardından FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte yasağın kalkacağını belirtmişti. Gelinen noktada bu süreç tamamlanarak transfer yasağı resmi olarak kaldırıldı.

KULÜPTEN ŞEFFAFLIK VURGUSU

Sarı-lacivertli yönetim, yaşanan sürecin mali yapıdan ziyade teknik bir ödeme takvimi gecikmesinden kaynaklandığını özellikle vurgulamıştı. Kulüp ayrıca geçmiş döneme ilişkin mali tablo ve yükümlülüklerin olağan genel kurulda kongre üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını da duyurmuştu.