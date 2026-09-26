Son Dakika | Fenerbahçe transfer yasağının neden geldiğini resmen açıkladı

Fenerbahçe, FIFA'dan gelen 3 dönem transfer yasağına ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler yasağın En Nesyri'nin bonservisindeki bir anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştiğini dile getirdi.

EN NESYRI'NİN BONSERVİS TAKSİDİ NEDENİYLE YASAK GELDİ

Transfer yasağının en kısa sürede kalkacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Basında Kulübümüz hakkında yer alan FIFA transfer yasağına ilişkin haberler üzerine taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgilidir.

Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir.

SEVILLA'DAN TRANSFER EDİLDİ

Sarı-lacivertliler, Faslı futbolcuyu 2024-2025 sezonunun başında La Liga ekiplerinden Sevilla'dan transfer etti. Oyuncunun transferi için taraflar 19.5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı.

İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır.

Ayrıca geçmiş döneme ilişkin tüm mali tablo ve yükümlülükler ise yarın (27 Eylül 2026) gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuzda Kongre Üyelerimiz ve kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.