Skriniar hakemin penaltıyı neden vermediğini açıkladı

Skriniar hakemin penaltıyı neden vermediğini açıkladı
Fenerbahçeli Milan Skriniar, Viktoria Plzen ile oynadıkları maçta Duran'ın düşürülmesine penaltı vermeyen hakemle olan konuşmasını anlattı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Viktoria Plzen maçında son dakikada Jhon Duran'ın ceza alanı içinde düşürülmesine penaltı vermeyen Hollandalı hakem Allard Lindhout gündem oldu.

Hakem eleştiri yağmuruna tutulurken Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar da saha ortasında kendisiyle görüştü.

Skriniar, maçın ardından şunları söyledi:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Adam markajı yapan bir rakip, ilk yarı topa sahip olamadık. İkinci yarı daha iyiydik, şanslar da yarattık ama gole çeviremedik.

Kazanmayı denedik, istedik ama başaramadık. Netice olarak gol de yemedik ve bundan da mutluyum.

"GARİP BİR DURUM AMA BÖYLE KARAR VERDİ"

Mücadele olarak diğer maçların bir tık altında kaldık. Önceki maçlara göre biraz daha iyisin ortaya koyabilirdik.

Bu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yediBu hakem alkol kontrolünden geçmeli: Fenerbahçe'nin penaltısını resmen yedi

Benim gördüğüm kadarıyla net bir penaltıydı. Ama sonrasında ağır çekimini ve tekrarını izlemedim. Hakemin bana söylemiş olduğu şey ise ilk faulü Jhon Duran’ın yapmış olduğuydu. Çok garip bir durum ama kabul etmek gerekiyor bu durumu. Maalesef maçı kazanamadık ama maçı kazanmak için mücadelemize devam edeceğiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

