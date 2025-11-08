Skriniar anında reddetti

Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar'ı geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Başarılı bir dönem geçiren Skriniar, 16 maçta oynayıp, 3 gol atmıştı.

Sarı lacivertli kulüp bu sezon başında ise Skriniar'ın bonservisini Fransa'nın Paris Saint Germain Kulübü'nden aldı.

Skriniar hakemin penaltıyı neden vermediğini açıkladı

Takım kaptanlığına da getirilen Skriniar, sarı lacivertli takımın en iyilerinden biri olarak yine dikkatleri üzerine çekti. Skriniar, bu sezon şu ana kadar 18 maçta oynayıp, 1 de gol attı.

JUVENTUS'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Skriniar'ın dikkat çeken formundan sonra Sabah'taki habere göre İtalya'nın Juventus takımı teklifte bulundu.

Haberde Juventus Başkanı Gianluca Ferrero'nun Milan Skriniar'ı çok istediği ve İtalyan devinin tecrübeli stopere teklif götürdüğü ifade edildi.

Skriniar'ın ise bu teklifi düşünmeden anında reddettiği ve Fenerbahçe'de devam etmek istediğinini bildirdiği ileri sürüldü.

30 yaşındaki Skriniar'ın Fenerbahçe ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.