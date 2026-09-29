Sınav belgesi ile oynanan hakeme 'bahis hesabın var' denmiş! Yaptığı suç duyurusu ortaya çıktı

Türk futbolunda bir deprem daha yaşandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri gözaltına alındı. Soruşturma hakemlere usulsüz bir şekilde müdahale edildiği iddiası başlatılırken bilirkişi bir sınavda usulsüzlük tespit etti. Bilirkişi sınavdaki yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığını tespit etti. Ali Tuna, operasyonun ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek'i de alıntılayarak, "Size ve değerli savcılarımıza yürekten teşekkürü borç bilirim sn. bakanım…"dedi.

ADI BAHİSTE GEÇMİŞ, YALANLAMIŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ

Tuna'nın geçtiğimiz yıl ortaya çıkan hakem skandalında ismi geçtiği ve bunun üzerine de suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. TFF'ye bağlı PFDK'nın listesinde Ali Tuna, "Bahis oynayan hakemler" listesinde geçti. Ali Tuna da 26 Aralık 2025'te iddiayı reddetti. Tuna, ekran görüntüleri paylaşarak herhangi bir bahis sitesine üye olmadığını bildirdi. Tuna, şunları ifade etti:

"Kamuoyuna duyuru:

Hakkımda, PFDK sevklerinde “bahis oynayan eski hakemler” listesinde adımın geçtiğine ilişkin iddialar üzerine gerekli incelemeyi yaptım.

Herhangi bir bahis sitesinde üyeliğimin bulunmadığını tespit etmiş bulunmaktayım"

Tuna, bu açıklamasının ardından da Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) suç duyurusunda bulundu. 25 Eylül 2026'da da Tuna, davayı kazanırsa para ile bağış yapacağını şu sözlerle duyurmuş:

"Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine açmış olduğum manevi tazminat davasını kazandığım takdirde, tarafıma ödenecek tazminatın tamamını LÖSEV’e ve Şehit Ailelerine bağışlayacağımı kamuoyuna ilan ediyorum.

Bu davadaki mücadelem şahsi bir kazançtan ibaret değildir.

Ali Tuna

Eski Süper Lig Yardımcı Hakemi"